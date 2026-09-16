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Tο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον κλείνει, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Τρίτη, επικαλούμενος οικονομικούς λόγους και την ανάγκη επισκευής και αποκατάστασής του βασικού του κτιρίου.

Η εξέλιξη καταγράφτηκε μερικές ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε με νέα απόφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του ρεπουμπλικάνου στην πρόσοψη του κέντρου παραστατικών τεχνών.

Ο Τραμπ τόνισε μέσω Truth Social ότι το κλείσιμο του κτιρίου ήταν απαραίτητο για την ανακαίνισή του. Ωστόσο, προειδοποίησε πως έργα θα γίνουν μόνο αν επιτραπεί στο διοικητικό συμβούλιο –στο οποίο επικεφαλής είναι ο ίδιος– να προσθέσει το όνομά του στην πρόσοψη.

Το ΔΣ θα προσφύγει σε εφετείο, και «αν η ετυμηγορία είναι αρνητική, που δεν πρέπει να είναι, και δεν ανατραπεί από το ανώτατο δικαστήριο», τότε «η επισκευή και η ανακαίνιση του Κέντρου Κένεντι δεν θα λάβει χώρα», διεμήνυσε.

Η κυβέρνηση και το διοικητικό συμβούλιο έχουν τονίσει επανειλημμένα πως το συγκρότημα, στην όχθη του ποταμού Ποτόμακ, χρειάζεται επισκευές και εκσυγχρονισμό.

Στο κτίριο φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές παραστάσεις και συναυλίες. Το όνομά του τιμά τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι (1917-1963).

Το όνομα του σημερινού προέδρου προστέθηκε μπροστά από εκείνο του προέδρου Κένεντι, πυροδοτώντας κατακραυγή και ακυρώσεις παραστάσεων.

Λίγο καιρό αφότου ανέλαβε, ο κ. Τραμπ καθαίρεσε πολλά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, τα αντικατέστησε με δικούς του ανθρώπους, κι ανέλαβε προσωπικά την προεδρία του.

Προ ημερών, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αφήσει να εννοηθεί πως το κτίριο θα μπορούσε να κατεδαφιστεί.

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