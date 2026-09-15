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Tο Bitcoin οδήγησε την ευρύτερη πτώση στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία την Τρίτη, καθώς ένα σημαντικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων δεν κατάφερε να περάσει από τη Γερουσία των ΗΠΑ, στερώντας έτσι από τον κλάδο έναν από τους λίγους πιθανούς καταλύτες ανόδου, την ώρα που οι αγορές ανησυχούν ολοένα περισσότερο για την άνοδο των αμερικανικών επιτοκίων.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, διεύρυνε τις απώλειές του, υποχωρώντας έως και 5,3% στα 74.910 δολάρια, μετά την αποτυχία του νομοσχεδίου να εξασφαλίσει τις 60 ψήφους που απαιτούνταν για να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισής του.

Το Ether σημείωσε επίσης σημαντική πτώση, χάνοντας σε κάποια στιγμή περισσότερο από 8%, ενώ μικρότερα tokens κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες σε ποσοστιαία βάση. Οι ενδοσυνεδριακές απώλειες των δύο μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων ήταν οι μεγαλύτερες από τον Ιούνιο.

Η εξέλιξη ενισχύει το sell-off που έχει ήδη οδηγήσει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών.

Για μήνες, η αγορά κρυπτονομισμάτων είχε στηρίξει τις προσδοκίες της σε ένα πιο φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ, με το νομοσχέδιο Clarity Act να θεωρείται πιθανό σημείο καμπής που θα έφερνε τον κλάδο πιο κοντά στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ωστόσο, η αποτυχία του νομοσχεδίου άφησε ανεκπλήρωτη αυτή την προσδοκία και ανέδειξε ένα βασικό πρόβλημα για την αγορά: η Ουάσινγκτον μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη θεσμική νομιμοποίηση στα κρυπτονομίσματα, αλλά δεν μπορεί να υποχρεώσει τους επενδυτές να υιοθετήσουν μαζικά ένα τόσο ευμετάβλητο επενδυτικό προϊόν.

«Η αποτυχία προώθησης του Clarity Act παρατείνει το ρυθμιστικό κενό, με πραγματικές συνέπειες για το πού θα εγκατασταθούν οι εταιρείες, πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια και πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η θεσμική υιοθέτηση στις ΗΠΑ», σχολίασε η Αϊέσα Κιάνι, επικεφαλής λειτουργιών της Monarq Asset Management.

Η πτώση δεν περιορίστηκε στο Bitcoin, αλλά επεκτάθηκε και σε εισηγμένες εταιρείες στη Wall Street που συνδέονται με τον κλάδο. Η μετοχή της Coinbase υποχώρησε 10%, η Circle Internet Group σημείωσε απώλειες 11%, ενώ η Strategy υποχώρησε 5%.

Οι εταιρείες αυτές είχαν ενισχυθεί το προηγούμενο διάστημα με την προσδοκία ότι η πρόοδος στη νομοθετική ρύθμιση θα άνοιγε τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

«Μακάρι να μην είχε συμβεί, αλλά η πορεία συνεχίζεται», δήλωσε ο Έρικ Τζάκσον, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της EMJ Capital, προσθέτοντας ότι τα εσωτερικά μοντέλα της εταιρείας του εξακολουθούν να δίνουν ανοδικά σήματα για το Bitcoin.

Το νομοσχέδιο μπλοκαρίστηκε σε διαδικαστική ψηφοφορία από γερουσιαστές και των δύο κομμάτων, με τους Δημοκρατικούς να επικαλούνται συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με διατάξεις περί δεοντολογίας που συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Το Clarity Act προέβλεπε ότι η Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) θα αποκτούσε την κύρια αρμοδιότητα εποπτείας της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Για να προχωρήσει το νομοσχέδιο απαιτούνταν 60 ψήφοι, ωστόσο η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα 49 υπέρ και 50 κατά.

Η αποτυχία αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις εταιρείες του κλάδου, οι οποίες έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και πολλά χρόνια προσπάθειας για τη δημιουργία ενός σταθερού και ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, η εξέλιξη έρχεται λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, περιορίζοντας τα περιθώρια για νέα νομοθετική πρωτοβουλία μέσα στο τρέχον πολιτικό κύκλο.

Η τελευταία εκδοχή του Clarity Act που είχε παρουσιάσει η ρεπουμπλικανική ηγεσία της Γερουσίας περιλάμβανε αλλαγές, όπως την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των πολιτειακών εισαγγελέων για την εφαρμογή των διατάξεων περί δεοντολογίας, καθώς και περιορισμούς στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων όσον αφορά την προσφορά ανταμοιβών ή τόκων σε χρήστες stablecoins.

Τα δύο αυτά ζητήματα αποτέλεσαν μεταξύ των βασικών εμποδίων για την προώθηση του νομοσχεδίου πριν οι νομοθέτες στραφούν στις εκλογικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου.

Η αναταραχή προκάλεσε επίσης μαζικές ρευστοποιήσεις θέσεων στην αγορά παραγώγων. Περίπου 300 εκατ. δολάρια σε ανοδικά στοιχήματα (long positions) σε κρυπτονομίσματα εκκαθαρίστηκαν την τελευταία ώρα πριν από την ψηφοφορία, επιταχύνοντας την απομόχλευση των επενδυτών που είχαν τοποθετηθεί υπέρ περαιτέρω ανόδου.

«Η νομοθεσία για τη δομή της αγοράς τελείωσε για το 2026 και το επόμενο ρεαλιστικό παράθυρο είναι με ένα νέο Κογκρέσο», εξήγησε ο Τζάσπερ Ντε Μέαρ, εξωχρηματιστηριακός trader της Wintermute.

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