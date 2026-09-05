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Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες για την κατασκευή της «αψίδας του θριάμβου» μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ανακοίνωσε προ ημερών ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, γεγονός που ώθησε αμέσως τους αντιπάλους του έργου να προσφύγουν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για την έκδοση έκτακτης ασφαλιστικής διάταξης.

Το CNN σημειώνει ότι αυτό είναι το γνωστό μοτίβο των παρεμβάσεων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχωρά σε έργα «καλλωπισμού» στην Ουάσινγκτον παρά την αντίδραση και χωρίς να ακολουθήσει τις συνήθεις διαδικασίες.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου. Η κυβέρνησή του έχει επικαλεστεί σχέδιο του 1925 που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο για την ανέγερση στηλών κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία της αψίδας, προκειμένου να υποστηρίξει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω νομοθετική εποπτεία. Οι στήλες αυτές δεν κατασκευάστηκαν ποτέ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης ανέφεραν ότι αυτό που προγραμματίζεται επί του παρόντος είναι αρχαιολογικές έρευνες που απαιτούνται για να «διασφαλιστεί η συμμόρφωση με νόμους όπως ο Εθνικός Νόμος για τη Διατήρηση Ιστορικών Μνημείων». Αυτές οι δραστηριότητες δεν αποτελούν κατασκευή ούτε κατεδάφιση, υποστηρίζουν.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το αργότερο στις 21 Σεπτεμβρίου, και ο χώρος θα αποκατασταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργού πυροδότησε φόβους ότι το έργο προχωρά, παρόλο που εκκρεμεί αγωγή με στόχο την αναστολή του, επισημαίνει το CNN.

Οι επικριτές του έργου κατέθεσαν αίτηση για προσωρινή διαταγή απαγόρευσης την Παρασκευή.

Μεταξύ των ατόμων που έχουν ασκήσει αγωγή περιλαμβάνονται βετεράνοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αψίδα θα εμποδίζει την οπτική επαφή από το Μνημείο του Λίνκολν προς το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και άλλα μνημεία. Επισημαίνουν ότι απαιτείται έγκριση από το Κογκρέσο και ότι δεν έχει λάβει το πράσινο φως από την επιτροπή πολεοδομίας της Ουάσιγκτον.

Επιπλέον δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στις πτήσεις.

Η αψίδα θα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δύο μιλίων από διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας. Η προκαταρκτική μελέτη της FAA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αψίδα δεν θα αποτελούσε κίνδυνο για τις πτήσεις, αλλά συνέστησε να προστεθούν κόκκινα προειδοποιητικά φώτα.

κεντρική φωτ.: Ομοίωμα της προτεινόμενης «αψίδας του θριάμβου»

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