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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε επίσημα στην εκστρατεία κυρώσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ενώ η Νότια Κορέα δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει στρατιωτικό ρόλο για να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στους συμμάχους της να υποστηρίξουν τον πόλεμό της κατά της Τεχεράνης τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό μέτωπο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξήρε την ΕΕ για τη συμμετοχή της στην «Επιχείρηση Economic Outcast», την εκστρατεία κυρώσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον αποκλεισμό της Τεχεράνης από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Εκτιμούμε τη σθεναρή και έγκαιρη στάση τους», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκοπεί κάθε εναπομένουσα χρηματοοικονομική πηγή στήριξης», προσέθεσε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό των συμμάχων μας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών φιλοδοξιών του, των προγραμμάτων όπλων και των τρομοκρατικών οργανώσεών του», ανέφερε ο Μπέσεντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την εκστρατεία «Operation Economic Outcast» στα τέλη Αυγούστου, στοχεύοντας στην πρόσβαση του Ιράν σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, στην προμήθεια προηγμένης τεχνολογίας, στα αποθέματα χρυσού, στην εμπορική αεροπορία και στη ναυτιλία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, αντέδρασε στην κίνηση της ΕΕ να υποστηρίξει αυτό που χαρακτήρισε ως «οικονομική τρομοκρατία» της Ουάσινγκτον. Ο Μπαγκάι επέκρινε σφοδρά σε ανάρτησή του ότι η Ένωση είχε «παραδώσει την κυριαρχία της, τους νόμους και τους κανονισμούς της, τις αξίες και την ηθική της στον αμερικανικό εξαναγκασμό».

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την εκστρατεία ως «οικονομική επίθεση» κατά των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι χώρες που βοηθούν την Τεχεράνη θα πρέπει να «αναμένουν να βιώσουν κι αυτές την απομόνωση ενός καθεστώτος που παρακμάζει». Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, αγοράζοντας περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν που υπόκεινται σε κυρώσεις πριν από τον πόλεμο.

Η ΕΕ έχει διατηρήσει ξεχωριστά το δικό της καθεστώς κυρώσεων που στοχεύει τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν, καθώς και τη στρατιωτική υποστήριξή του προς τη Ρωσία.

Επιπροσθέτως, η Νότια Κορέα εξετάζει επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βοήθειας, για να υποστηρίξει την προσπάθεια των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, διέψευσε τις αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση, αναφέροντας σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Yonhap News, ότι «οι λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί».

Αρκετά μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι η Σεούλ ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην περιοχή του Κόλπου πριν από το τέλος του έτους και ενδέχεται να ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου ήδη από αυτόν τον μήνα.

Η κίνηση αυτή λαμβάνει χώρα καθώς η Ουάσινγκτον έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απροθυμία της Σεούλ να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στον πόλεμο της εναντίον του Ιράν, μεταξύ άλλων με τη μείωση της κλίμακας μιας ετήσιας κοινής στρατιωτικής άσκησης τον περασμένο μήνα και την ακύρωση μιας άσκησης αποβίβασης που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει το CNBC.

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