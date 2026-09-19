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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία που διασφαλίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας» στη Γροιλανδία, επιχειρώντας να κλείσει μια διπλωματική διαμάχη που είχε προκαλέσει έντονες εντάσεις στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ωστόσο οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας ανέφεραν ότι αναμένουν η συμφωνία να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συμφωνία, όπως παρουσιάστηκε από τον Τραμπ, σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις του για την ανάγκη αμερικανικού ελέγχου της ημιαυτόνομης δανικής περιοχής. Οι επανειλημμένες πιέσεις του για τη Γροιλανδία είχαν προκαλέσει δυσπιστία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δημιουργώντας μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες για τη συνοχή του ΝΑΤΟ μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τραμπ: «Χωρίς κόστος για τις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη συμφωνία μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι καλύπτει «όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών» και ότι δεν θα έχει «κανένα κόστος» για την αμερικανική πλευρά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία για να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η νέα συμφωνία αλλάζει ουσιαστικά το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας στο νησί. Οι ΗΠΑ διαθέτουν εδώ και δεκαετίες σημαντικά περιθώρια για τον καθορισμό της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, ενώ τα τελευταία χρόνια είχαν περιορίσει σταδιακά το αποτύπωμά τους στην περιοχή.

Οι νέες προβλέψεις για βάσεις και επενδύσεις

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας για τους όρους της συμφωνίας, ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει ρητή απαγόρευση εγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων από χώρες εκτός ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία «διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τη δυνατότητα «να ενεργούν στη Γροιλανδία όπως κρίνουν αναγκαίο προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την άμυνα της αμερικανικής ηπείρου», ενώ η συμφωνία επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών βάσεων στο νησί, ανάλογα με τις ανάγκες.

Παρά τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης περί ιστορικής συμφωνίας, η πλήρης αξιολόγηση των αλλαγών δεν είναι ακόμη δυνατή, καθώς το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η κρίση που δοκίμασε τις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης

Η εξέλιξη έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο έντασης, η οποία ξεκίνησε όταν ο Τραμπ επανέφερε την ιδέα απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ασκήσει πιέσεις στη Δανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ακόμη και υπαινιγμούς για πιθανή χρήση ισχύος προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της στρατηγικής περιοχής, ενώ είχε απειλήσει με υψηλότερους δασμούς ευρωπαϊκές οικονομίες που δεν θα στήριζαν τις θέσεις του.

Η επίτευξη συμφωνίας, χωρίς αλλαγή του καθεστώτος κυριαρχίας της Γροιλανδίας, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη Δανία και την τοπική κυβέρνηση του νησιού, οι οποίες είχαν επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο παραχώρησης ελέγχου στις ΗΠΑ.

«Δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε την κυριαρχία μας», είχε δηλώσει τον Μάιο ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας στην Αρκτική

Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο σημείο για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική, υποστηρίζοντας ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να διασφαλίσουν την περιοχή.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε τη συμφωνία θετική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι ενισχύει την κοινή ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό και, κατ’ επέκταση, τη θέση του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει το νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας σε μια περιοχή που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία λόγω των φυσικών πόρων, των νέων θαλάσσιων διαδρομών και του ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων.

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