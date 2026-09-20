© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αυξανόμενη διεθνή ζήτηση και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στην πολυτελή φιλοξενία. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που βλέπει στον ελληνικό τουρισμό η Minor Hotels, o όμιλος με παρουσία σε 66 χώρες που βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο για την είσοδό του στην Ελλάδα εξετάζοντας συγκεκριμένες ευκαιρίες τόσο στην Αθήνα όσο και σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, με έμφαση σε πολυτελή θέρετρα, premium ξενοδοχεία πόλης, μεικτού χαρακτήρα αναπτύξεις, αλλά και επώνυμες (branded) κατοικίες. «Η Ελλάδα αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα στρατηγική αγορά, καθώς συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός καθιερωμένου ευρωπαϊκού προορισμού με τη δυναμική μιας παγκόσμιας αγοράς πολυτελούς φιλοξενίας και resorts», δηλώνει στο «business stories» o κ. Γκονζάλο Αγκιλάρ, διευθύνων σύμβουλος στην Minor Hotels για την Ευρώπη και την Αμερική (κεντρική φωτο κειμένου), προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τα επόμενα βήματα στον σχεδιασμό του ομίλου που περιλαμβάνουν και τη χώρα μας.

Η Minor Hotels είναι ένας διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος με σχεδόν πέντε δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και ως μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος φιλοξενίας της Minor International με έδρα στην Μπανγκόκ αποτελεί σήμερα μία από τις πιο διαφοροποιημένες ξενοδοχειακές εταιρείες παγκοσμίως, με χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 640 ξενοδοχεία, resorts, επώνυμες κατοικίες και έργα υπό ανάπτυξη σε 66 χώρες.

Σήμερα η εταιρεία διαχειρίζεται 12 διακριτά brands που εκτείνονται από την πολυτελή και lifestyle φιλοξενία έως τις premium και μεσαίες κατηγορίες, ενώ ειδικά η Ευρώπη και η Αμερική συγκεντρώνουν πάνω από τα μισά ξενοδοχεία του διεθνούς χαρτοφυλακίου της. «Η παρουσία αυτή ενισχύεται κυρίως μέσω των NH Hotels & Resorts και NH Collection, δύο brands με ιδιαίτερα υψηλή αναγνωρισιμότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τα πολυτελή και lifestyle brands του ομίλου, όπως τα Anantara, Tivoli, nhow και Avani, συνεχίζουν να επεκτείνονται σε νέους προορισμούς. Τα τελευταία χρόνια η Minor Hotels έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των brands της από οκτώ σε δώδεκα, με την προσθήκη των The Wolseley Hotels, Minor Reserve Collection, Colbert Collection και iStay Hotels by NH». Ειδικά στην Ευρώπη οι πιο πρόσφατες συμφωνίες στην Κροατία και τη Σλοβενία, υπό τα brands Anantara και Minor Reserve Collection, αναδεικνύουν τη δυναμική σε προορισμούς αναψυχής με προοπτικές ανάπτυξης, πέραν των νέων προσθηκών σε Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, είτε πρόκειται για προορισμούς αναψυχής είτε για αστικά κέντρα.

«Η διεθνής στρατηγική ανάπτυξης της Minor Hotels βασίζεται σε μία ξεκάθαρη αρχή: δεν επιδιώκουμε να αναπτυσσόμαστε παντού ή με οποιοδήποτε κόστος. Στόχος μας είναι να αναπτυσσόμαστε με τα κατάλληλα brands, στους κατάλληλους προορισμούς, με τους κατάλληλους συνεργάτες και μέσα από το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο», επισημαίνει ο κ. Αγκιλάρ. «Σε γεωγραφικό επίπεδο, η στρατηγική μας βασίζεται σε δύο συμπληρωματικούς άξονες. Αφενός, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας σε ώριμες αγορές όπου διαθέτουμε ήδη ισχυρή αναγνωρισιμότητα και επιχειρησιακή υποδομή, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και οι γερμανόφωνες αγορές, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία. Αφετέρου, επεκτεινόμαστε επιλεκτικά σε νέες αγορές με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως η Ελλάδα, η περιοχή της Αδριατικής και των Βαλκανίων κ.ά.».

Σημειώνεται ότι, εκτός από τα ξενοδοχεία, οι επώνυμες κατοικίες, ένα προϊόν που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ολοένα περισσότερο και στη χώρα μας, συνιστούν έναν ολοένα σημαντικότερο πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Minor Hotels, ιδιαίτερα στις κατηγορίες πολυτελούς φιλοξενίας και των ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών. «Περίπου το 20% των σημερινών νέων αναπτύξεων του ομίλου περιλαμβάνει ήδη σκέλος κατοικιών, γεγονός που αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για έργα που συνδυάζουν τη φιλοξενία, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και τη μακροπρόθεσμη αξία της ιδιοκτησίας. Η τάση για επώνυμες κατοικίες διευρύνεται συνεχώς, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ζήτηση για οικιστικές αναπτύξεις κάτω από μεγάλα ξενοδοχειακά ονόματα επεκτείνεται σταδιακά πέρα από τα πιο παραδοσιακά όρια της αγοράς πολυτελείας».

Η Ελλάδα

Τι πιστεύει ο ίδιος για την ανάπτυξη στην Ελλάδα;

«Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, η Ελλάδα ξεχωρίζει τόσο για τη σημασία που έχει ο τουρισμός στην οικονομία της όσο και για την ισχυρή ζήτηση στον τομέα της αναψυχής. Πρόκειται ήδη για έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, ωστόσο πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και προσέλκυσης περισσότερων ταξιδιωτών από αγορές εκτός Ευρώπης.

Η προτεραιότητα δεν θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση της ευρωπαϊκής ζήτησης, αλλά η συμπλήρωσή της με ταξιδιώτες που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας στον πολυτελή τουρισμό και να συμβάλουν στον περιορισμό της εποχικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να παραμείνουν η βασική αγορά-στόχος λόγω της σημασίας τους για τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας, τις πολιτιστικές διαδρομές, τους συνδυασμούς διαφορετικών νησιών και τα ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η Μέση Ανατολή, και ειδικότερα οι χώρες του Κόλπου λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας, της υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης και της ισχυρής ζήτησης για πολυτελή resorts, ιδιωτικές βίλες, ευεξία, επώνυμες κατοικίες και οικογενειακές διακοπές.

Η Ινδία και η Κίνα θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν ως αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης».

Ο κ. Αγκιλάρ τονίζει ότι η Ελλάδα κατέχει μοναδική γεωστρατηγική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, περιοχές όπου η Minor Hotels διαθέτει ισχυρή παρουσία και εκτεταμένη εμπειρία. «Αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να προσελκύουμε τις παραδοσιακές αγορές-τροφοδότες, όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, αλλά και να αξιοποιούμε τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από βασικές αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, προσφέροντας μια πραγματικά διεθνή προσέγγιση τόσο στην ανάπτυξη των προορισμών όσο και στην προσέλκυση επισκεπτών.

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης μια αγορά όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη σημαντική ευρωπαϊκή μας παρουσία. Σήμερα η Minor Hotels διαχειρίζεται περίπου 280 ξενοδοχεία στην Ευρώπη, τα οποία αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, εκ των οποίων περίπου 170 βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη.

Η παρουσία αυτή μας έχει προσφέρει ουσιαστική τεχνογνωσία στις αγορές της Μεσογείου, στην εποχικότητα της ζήτησης και τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών προϊόντων που μπορούν να διακριθούν σε προορισμούς όπως η Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η χώρα προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς ξενοδοχειακούς επενδυτές τόσο σε αστικούς όσο και σε τουριστικούς προορισμούς».

Σύμφωνα με τον CEO του ομίλου για Ευρώπη και Αμερική, τα σχέδια ανάπτυξης της Minor Hotels στην Ελλάδα βρίσκονται ήδη «σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, με αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες να αξιολογούνται τόσο στον τομέα των ξενοδοχείων πόλης όσο και των resorts. Θεωρούμε ότι η ελληνική αγορά συνδυάζει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη στον τουρισμό, διαρκώς αυξανόμενη διεθνή ζήτηση και εντεινόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, στοιχεία που την καθιστούν απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της Minor Hotels. Το προτιμώμενο μοντέλο ανάπτυξης παραμένει κυρίως μέσω συμφωνιών διαχείρισης ξενοδοχείων και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μέσω συμφωνιών franchise. Ιδιαίτερα στον τομέα των resorts, τα μοντέλα αυτά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, καθώς μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε την επιχειρησιακή μας τεχνογνωσία, τη διεθνή πλατφόρμα διανομής και τη δυναμική των brands μας διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστή.

Στην Αθήνα, όπου διαπιστώνουμε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε κορυφαίες αστικές τοποθεσίες, αξιολογούμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών που περιλαμβάνει τόσο συμφωνίες διαχείρισης όσο και μισθώσεις. Παρότι οι συμφωνίες διαχείρισης αποτελούν την προτιμώμενη επιλογή μας, είμαστε ανοιχτοί και σε επιλεκτικές συμφωνίες μίσθωσης, εφόσον η ποιότητα του ακινήτου, η στρατηγική του θέση και οι προοπτικές δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας δικαιολογούν μια διαφορετική προσέγγιση.

Για εμάς, η προτεραιότητα δεν είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας ή ιδιοκτησιακής δομής, αλλά η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών και των κατάλληλων ακινήτων. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες τόσο με τοπικούς εταίρους όσο και με διεθνείς επενδυτές και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια».

Ο κ. Αγκιλάρ χαρακτηρίζει την Αθήνα «αγορά στρατηγικής σημασίας» για τον όμιλο, ιδιαίτερα για ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών που μπορούν να συνδυάσουν τη ζήτηση για ταξίδια αναψυχής, επαγγελματικά ταξίδια και πολιτιστικές εμπειρίες. «Σε αυτό το πλαίσιο, το “NH Collection” αποτελεί ιδιαίτερα κατάλληλη επιλογή για premium ξενοδοχεία πόλης ή resorts με έντονο τοπικό χαρακτήρα, ενώ το “Tivoli” μπορεί να αναπτυχθεί δυναμικά σε προορισμούς όπου ο πολιτισμός, ο τρόπος ζωής και η τοπική ταυτότητα βρίσκονται στον πυρήνα της εμπειρίας του επισκέπτη.

Παράλληλα, τα ελληνικά νησιά, η ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και αναδυόμενοι παραθαλάσσιοι και ορεινοί προορισμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ειδικά για πολυτελή resorts, καταλύματα με επίκεντρο την ευεξία, boutique ξενοδοχεία πολυτελείας, μεικτές τουριστικές αναπτύξεις και επώνυμες κατοικίες. Σε αυτό το περιβάλλον, το brand Anantara ίσως ταιριάζει περισσότερο στην ελληνική αγορά χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία του στα πολυτελή resorts και τη φιλοσοφία του, η οποία δίνει έμφαση στην αυθεντική πολυτέλεια, στην ευεξία και τη βαθιά σύνδεση με τον προορισμό.

Παράλληλα, η Minor Reserve Collection μπορεί να αποτελέσει ιδανική επιλογή για ξενοδοχεία πολυτελείας με έντονη προσωπικότητα και ξεχωριστή ταυτότητα, τα οποία επιθυμούν να διατηρήσουν τον ανεξάρτητο χαρακτήρα τους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα μιας διεθνούς ξενοδοχειακής πλατφόρμας.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ελληνική αγορά μπορούν επίσης να διαδραματίσουν οι επώνυμες κατοικίες, κυρίως σε προορισμούς όπου η πολυτελής φιλοξενία, η ιδιωτικότητα, ο υψηλού επιπέδου τρόπος ζωής και η μακροπρόθεσμη αξία της ιδιοκτησίας συνυπάρχουν. Πρόκειται για έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη στρατηγική ανάπτυξης της Minor Hotels, καθώς σήμερα τα μισά νέα έργα του ομίλου στην κατηγορία της φιλοξενίας πολυτελείας περιλαμβάνουν ήδη οικιστικό σκέλος.

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για επενδυτές, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα των resorts και των μεικτών τουριστικών αναπτύξεων υπό brands όπως τα Anantara και Tivoli».

Η εικόνα της φετινής σεζόν

Ως προς την εικόνα της φετινής τουριστικής σεζόν, ο κ. Αγκιλάρ βλέπει σημαντικές αντοχές «αν και η ζήτηση είναι πιο επιλεκτική. Ο διεθνής τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Στην Ευρώπη η ζήτηση εξακολουθεί να στηρίζεται στην ισχυρή ταξιδιωτική κίνηση εντός της ηπείρου, αλλά και στην αντίληψη της περιοχής ως ενός ασφαλούς, πολιτιστικά πλούσιου και πολυσχιδούς προορισμού.

Την ίδια στιγμή, αλλάζουν και οι προσδοκίες των ταξιδιωτών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Minor Hotels για τις ταξιδιωτικές τάσεις, οι επισκέπτες δίνουν πλέον προτεραιότητα σε πιο ουσιαστικές διαμονές, στη βαθύτερη επαφή με την τοπική ζωή, στη γαστρονομία, στην ευεξία και σε μια ισχυρότερη σύνδεση με τον προορισμό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένοι προορισμοί βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να επωφεληθούν από τις σημερινές ταξιδιωτικές τάσεις και τις γεωπολιτικές συνθήκες. Πρόκειται κυρίως για όσους μπορούν να συνδυάσουν την ασφάλεια, την εύκολη πρόσβαση και την καλή σχέση αξίας και εμπειρίας με μία σαφώς διακριτή ταξιδιωτική πρόταση.

Οι προορισμοί της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης εκτιμούμε ότι θα παραμείνουν σε ισχυρή θέση, ιδιαίτερα εκείνοι που μπορούν να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο πέρα από το καλοκαίρι και να προσφέρουν περισσότερα από το παραδοσιακό μοντέλο “ήλιος και θάλασσα”.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προοπτικές εφόσον συνεχίσει να αναπτύσσει τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την ευεξία, τη φύση και τις εμπειρίες υψηλού επιπέδου σε resorts παράλληλα με την ήδη καθιερωμένη ελκυστικότητα των νησιών της».

Διαβάστε ακόμη

Γερμανία: Στην κόψη του ξυραφιού ο Μερτς – Διπλή εκλογική δοκιμασία για CDU και κυβέρνηση

Ο Τραμπ ψάχνει «τσάρο» για την ΑΙ – «Θα δημιουργήσω μια Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στα 10 δισ. ευρώ ο ετήσιος στόχος για τις ιδιωτικές επενδύσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ