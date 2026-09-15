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Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κεντρική και τη βόρεια Ολλανδία διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ωρών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών ProRail. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι γύρω στα 20.

Το δίκτυο NOS έδειξε εικόνες, στις οποίες λεπτοί, μεγάλου μήκους σωλήνες φαίνονται να απομακρύνονται από τις σιδηροτροχιές.

Suspected sabotage causes major Netherlands rail disruption https://t.co/4FH8KguSwL — BBC News (World) (@BBCWorld) September 15, 2026

«Σε αυτό το στάδιο, δείχνει να πρόκειται για εσκεμμένη διατάραξη των υπηρεσιών των τρένων που προκλήθηκε από ανθρώπινη δράση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο» της ενέργειας αυτής, πρόσθεσε η ProRail, διευκρινίζοντας ότι η εθνική αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Οι σωλήνες δεν προκάλεσαν προβλήματα μόνον στη λειτουργία των τρένων, αλλά και στην οδική κυκλοφορία, καθώς χρειάστηκε να παραμείνουν κλειστές ορισμένες διαβάσεις, συμπλήρωσε η ProRail στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Sabotage appears to be behind the major disruption that brought train services to a halt across large parts of the Netherlands on Tuesday morning. https://t.co/blmM2bRlqG — The Brussels Times (@BrusselsTimes) September 15, 2026

Προς το παρόν η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς η λειτουργία των τρένων.

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