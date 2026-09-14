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Μια νέα σελίδα στην προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανοίγει στην Ευρώπη, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η μεγαλύτερη εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στην ήπειρο.

Η μονάδα αναπτύχθηκε στην Ολλανδία από τη νορβηγική εταιρεία Yara International και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών σε τομείς όπου η πλήρης απανθρακοποίηση παραμένει δύσκολη.

Το έργο θεωρείται σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση τεχνολογιών που επιτρέπουν στη βαριά βιομηχανία να περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ενώ παράλληλα διατηρεί την παραγωγική της δραστηριότητα.

Από την Ολλανδία στη Νορβηγία η διαδρομή του CO2

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο Sluiskil της νότιας Ολλανδίας και σχεδιάστηκε ώστε να συλλέγει, να υγροποιεί και να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα προς τη Νορβηγία.

Η Yara αναμένεται να έχει τη δυνατότητα διαχείρισης έως και 800.000 τόνων CO2 ετησίως, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφέρονται μέσω θαλάσσιας διαδρομής και θα αποθηκεύονται μόνιμα σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Η τελική αποθήκευση θα πραγματοποιείται περίπου 2,6 χιλιόμετρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα, μέσω του συστήματος Northern Lights, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα υποδομής για την αποθήκευση άνθρακα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέσα σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών η συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 12 εκατομμυρίων τόνων CO2 από την ατμόσφαιρα.

Η νέα στρατηγική της Ευρώπης για τη βιομηχανία

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας CCS (Carbon Capture and Storage) αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, ιδιαίτερα για κλάδους στους οποίους οι εκπομπές δεν μπορούν να εξαλειφθούν εύκολα μέσω ηλεκτροδότησης ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Βιομηχανίες όπως τα λιπάσματα, το τσιμέντο, η χαλυβουργία και τα χημικά εξακολουθούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες CO2, ακόμη και όταν εφαρμόζουν μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Για τον λόγο αυτό, η δέσμευση άνθρακα θεωρείται από πολλούς παράγοντες της αγοράς ως μεταβατική αλλά αναγκαία τεχνολογία, προκειμένου η Ευρώπη να συνδυάσει την κλιματική ουδετερότητα με τη διατήρηση της βιομηχανικής της βάσης.

Η πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι διπλή: αφενός η μείωση των εκπομπών, αφετέρου η προστασία της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων απέναντι σε περιοχές του κόσμου όπου το ενεργειακό κόστος και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί είναι διαφορετικοί.

Νορβηγία και Ολλανδία στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης

Η συνεργασία μεταξύ Ολλανδίας και Νορβηγίας δείχνει τη νέα κατεύθυνση που λαμβάνει η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη.

Η Ολλανδία διαθέτει σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα και μεγάλες ποσότητες εκπομπών που χρειάζονται διαχείριση, ενώ η Νορβηγία διαθέτει την τεχνογνωσία και τους γεωλογικούς σχηματισμούς που επιτρέπουν τη μακροχρόνια αποθήκευση.

Η αξιοποίηση των υπόγειων κοιτασμάτων στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα δημιουργεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, όπου οι χώρες μπορούν να μοιράζονται υποδομές και τεχνολογία για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τον ρόλο της Βόρειας Ευρώπης ως πρωταγωνιστή στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

Το στοίχημα της μηδενικής εκπομπής άνθρακα έως το 2050

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και η δέσμευση άνθρακα αποτελεί ένα από τα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, η τεχνολογία παραμένει αντικείμενο συζήτησης, καθώς απαιτεί υψηλές επενδύσεις, σημαντικές υποδομές και μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Το κόστος κατασκευής εγκαταστάσεων, η ενεργειακή κατανάλωση της ίδιας της διαδικασίας δέσμευσης και η ανάγκη δημιουργίας δικτύων μεταφοράς αποτελούν παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Παρά τις προκλήσεις, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θεωρεί ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ακόμη πλήρως διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Η νέα εγκατάσταση της Yara στην Ολλανδία αποτελεί, επομένως, κάτι περισσότερο από ένα ενεργειακό έργο. Αποτελεί ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας για το πώς η Ευρώπη επιχειρεί να συνδυάσει βιομηχανική ανάπτυξη, ενεργειακή ασφάλεια και κλιματική ουδετερότητα.

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