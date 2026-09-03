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Πάνω από 78 τόνους χρυσού μετέφερε η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο επικαλούμενη την «αυξανόμενη γεωπολιτική αναταραχή». Η ολλανδική κεντρική τράπεζα ωστόσο δεν είναι η μόνη, αφού ήδη έχει προηγηθεί η κίνηση της γερμανικής Bundesbank το 2013, αλλά και πιο πρόσφατα, μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, το ίδιο έπραξε και η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας.

Η απομάκρυνση τόνων χρυσού από τις ΗΠΑ, δεν γίνεται σε κενό αέρος, αφού αρκετοί είναι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οι οργανώσεις φορολογουμένων που έχουν απευθύνει έκκληση για επαναπατρισμό των αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ, υπενθυμίζουν οι Financial Times. Το επιχείρημα; Ότι μια αναξιόπιστη αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε διαφορετικά να προχωρήσει σε κατάσχεσή τους, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ.

Από πλευράς της, η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) ανέφερε ότι στόχος της κίνησης είναι η ενίσχυση της «ετοιμότητας για κρίσεις» μέσω μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των αποθεμάτων χρυσού της σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. «Με αυτή τη μεταφορά βελτιώσαμε την εμπορευσιμότητα των αποθεμάτων χρυσού μας», δήλωσε ο διοικητής της DNB, Όλαφ Σλέιπεν.

Να σημειωθεί, ότι το Λονδίνο αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο εμπορίας φυσικού χρυσού, με συναλλαγές που ξεπερνούν τα 900 δισ. δολάρια την εβδομάδα.

Ο επαναπατρισμός χρυσού από Γαλλία και η διαφορετική περίπτωση της Γερμανίας

Την κίνηση της Ολλανδίας, έχουν μιμηθεί στο παρελθόν, τόσο η Γαλλία, όσο και η Γερμανία. Μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας μετέφερε όλα τα αποθέματα χρυσού της από τη Fed της Νέας Υόρκης. Βέβαια, ο διοικητής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας εκείνη την περίοδο, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, είχε δηλώσει ότι η απόφαση δεν είχε πολιτικά κίνητρα.

Η γερμανική Bundesbank, η οποία διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως, αποφάσισε το 2013 να αποθηκεύσει το ήμισυ των αποθεμάτων της στη Γερμανία, μεταφέροντας 674 τόνους χρυσού από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη στη Φρανκφούρτη, σε μια επιχείρηση υψηλής ασφαλείας που κόστισε 7 εκατ. ευρώ. Σήμερα περίπου το ένα τρίτο των αποθεμάτων χρυσού της Bundesbank εξακολουθεί να φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, είχε απορρίψει νωρίτερα φέτος τις εκκλήσεις για περαιτέρω επαναπατρισμό χρυσού από τις ΗΠΑ. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο χρυσός φυλάσσεται με ασφάλεια στη Federal Reserve της Νέας Υόρκης», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στη Redaktionsnetzwerk Deutschland τον Μάιο, προσθέτοντας ότι ο χρυσός διαθέτει ειδικό νομικό καθεστώς στη Fed της Νέας Υόρκης. «Τελικά, οι ίδιες οι ΗΠΑ θα ζημιώνονταν περισσότερο αν αμφισβητούσαν με οποιονδήποτε τρόπο αυτό το νομικό καθεστώς και έθεταν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών», είχε προσθέσει.

Το ιστορικό ράλι του χρυσού

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, ο χρυσός ξεπέρασε πέρυσι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως το μεγαλύτερο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο παγκοσμίως, ωστόσο ορισμένες κεντρικές τράπεζες εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικές σχετικά με την αποθήκευση χρυσού στις ΗΠΑ.

Η DNB υπογράμμισε ότι ο χρυσός της που φυλάσσεται στην Τράπεζα της Αγγλίας πληροί τα «σύγχρονα διεθνή πρότυπα εμπορίου» και θεωρείται «ο πιο εύκολα διαπραγματεύσιμος χρυσός στον κόσμο». Σε περίπτωση κρίσης, πρόσθεσε, θα είναι πιο άμεσα διαθέσιμος σε σχέση με χρυσό που βρίσκεται αποθηκευμένος σε άλλη ήπειρο. «Αναμένουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τα αποθέματα αυτά, όμως πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά μας», δήλωσε ο Σλέιπεν.

Η κίνηση της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, πραγματοποιείται εν μέσω ενός ιστορικού ράλι στις τιμές του χρυσού και μιας ευρύτερης στροφής των κεντρικών τραπεζών προς το πολύτιμο μέταλλο. Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά 25% τους τελευταίους 12 μήνες και διαμορφώνεται σήμερα περίπου στα 4.364 δολάρια ανά ουγγιά.

Η DNB διαθέτει συνολικά 612 τόνους χρυσού. Από αυτούς, μετέφερε λίγο πάνω από 78 τόνους από τη Νέα Υόρκη, καθώς και 7 τόνους από την Οτάβα του Καναδά. Η ολλανδική κεντρική τράπεζα μετέφερε φυσικά μόνο 27 τόνους χρυσού από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς την Ευρώπη, ενώ πούλησε το υπόλοιπο απόθεμα που βρισκόταν στην αμερικανική ήπειρο και αγόρασε νέο χρυσό στο Λονδίνο.

Μετά την τελευταία μεταφορά, η DNB ανέφερε ότι η γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων χρυσού της είναι πλέον «πιο ισορροπημένη», με το Λονδίνο να φιλοξενεί το 32,1%, το κέντρο διαχείρισης μετρητών της κεντρικής τράπεζας στο Ζάιστ της Ολλανδίας το 30,8%, ενώ οι αποθήκες στη Νέα Υόρκη και την Οτάβα αντιστοιχούν πλέον σε 18,5% η καθεμία.

Η Γαλλία ακολούθησε παρόμοια στρατηγική κατά τη δική της μεταφορά και αποκόμισε κέρδος 11 δισ. ευρώ από τη διαδικασία.

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