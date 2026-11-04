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Σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλαν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι στις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για μια πολιτική που θα ενώνει την κοινωνία αντί να την διχάζει.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ομπάμα απέδωσε τις εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών στους υποψηφίους που αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, ακόμη και σε περιοχές όπου οι πιθανότητες επικράτησής τους θεωρούνταν περιορισμένες.

«Οι Αμερικανοί έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα», ανέφερε, τονίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί έκκληση για «μια πολιτική που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, αντί να τους διχάζει».

Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future. — Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακόμη δύο χρόνια μπροστά της, καλώντας τους Δημοκρατικούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Παρότι αυτή η κυβέρνηση έχει ακόμη δύο χρόνια στην εξουσία, η δουλειά μας τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια, να προχωρήσουμε σε αλλαγές όπου έχουμε τη δυνατότητα, να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιά και να θέσουμε τα θεμέλια για το μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.