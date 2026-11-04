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Σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλαν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι στις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για μια πολιτική που θα ενώνει την κοινωνία αντί να την διχάζει.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ομπάμα απέδωσε τις εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών στους υποψηφίους που αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, ακόμη και σε περιοχές όπου οι πιθανότητες επικράτησής τους θεωρούνταν περιορισμένες.

«Οι Αμερικανοί έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα», ανέφερε, τονίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί έκκληση για «μια πολιτική που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, αντί να τους διχάζει».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακόμη δύο χρόνια μπροστά της, καλώντας τους Δημοκρατικούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Παρότι αυτή η κυβέρνηση έχει ακόμη δύο χρόνια στην εξουσία, η δουλειά μας τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια, να προχωρήσουμε σε αλλαγές όπου έχουμε τη δυνατότητα, να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιά και να θέσουμε τα θεμέλια για το μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.