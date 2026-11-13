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Έντονες εσωτερικές συγκρούσεις, αμφισβήτηση της στρατηγικής χρηματοδότησης και αυξανόμενη ανησυχία για τους κινδύνους που είχε αναλάβει η Nvidia χαρακτήριζαν τους τελευταίους μήνες της θητείας του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος είχε φτάσει στο σημείο να υποτιμά δημόσια, ενώπιον κορυφαίων στελεχών, την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία πλέον ανέλαβε προσωρινά τα ηνία της εταιρείας μετά την αποχώρησή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia είχε αρχίσει να επανεξετάζει τις ολοένα μεγαλύτερες οικονομικές δεσμεύσεις της προς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Οι συμφωνίες αυτές, που είχαν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη ζήτηση των πανίσχυρων επεξεργαστών της, δημιουργούσαν πλέον ερωτήματα για την έκθεση της εταιρείας σε ενδεχόμενη επιβράδυνση της αγοράς.

Η συνάντηση του Αυγούστου και η προσβλητική αναφορά στην Κρες

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Χουάνγκ κάλεσε στο γραφείο του τα ανώτερα οικονομικά στελέχη της Nvidia. Η οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία στηριζόταν σε ολοένα πιο τολμηρά χρηματοδοτικά στοιχήματα της εταιρείας, έδειχνε σημάδια αστάθειας και ο ίδιος ήθελε να διαπιστώσει εάν οι αποφάσεις που λαμβάνονταν ήταν σωστές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ωστόσο, ο Χουάνγκ εξαπέλυσε έντονη επίθεση εναντίον της γυναίκας που λίγους μήνες αργότερα θα τον διαδεχόταν.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει όσα ειπώθηκαν, ο πρώην CEO διέκοψε την παρουσίαση της Κρες, χαρακτηρίζοντάς την «σαν ελάφι που έχει παγώσει μπροστά στους προβολείς ενός αυτοκινήτου», μια αμερικανική έκφραση που περιγράφει κάποιον ο οποίος αιφνιδιάζεται και αδυνατεί να αντιδράσει.

Ο Χουάνγκ φέρεται επίσης να δήλωσε ότι η Κρες ήταν απλώς μια οικονομική διευθύντρια που περιοριζόταν στην παρουσίαση οικονομικών στοιχείων και όχι ένα στέλεχος ικανό να συμβάλει στη χάραξη στρατηγικής ή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Αφορμή για τη συνάντηση ήταν ένα πρόβλημα που αποκτούσε ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις: η Nvidia βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την παροχή εγγυήσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρείες που δεν διέθεταν τα απαραίτητα κεφάλαια για να αγοράσουν τα τσιπ της.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που εξετάζονταν βρίσκονταν και εκείνες τις οποίες προωθούσε ο γαμπρός του Χουάνγκ, Νίκο Καπρέζ. Ο τελευταίος προσέφερε χρηματοδοτικές διευκολύνσεις σε νεοσύστατους παρόχους υπηρεσιών cloud και εταιρείες ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, με την προσδοκία ότι θα εξελίσσονταν σε μακροχρόνιους πελάτες της Nvidia.

Οι φόβοι του Χουάνγκ για μια «χιονοστιβάδα» προβλημάτων

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, ο Χουάνγκ είχε ξεκινήσει μια εκτεταμένη εκστρατεία επιχειρηματικών συμφωνιών, αλλά σταδιακά άρχισε να αναρωτιέται εάν η εταιρεία είχε προχωρήσει υπερβολικά μακριά.

Κατά τη συνάντηση του Αυγούστου, περιέγραψε με ιδιαίτερα ανησυχητικό τρόπο την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Nvidia.

Μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud, όπως υποστήριξε, απομακρύνονταν από τη Nvidia, σχεδιάζοντας τη χρήση εναλλακτικών επεξεργαστών ώστε να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την εταιρεία.

Ταυτόχρονα, η Nvidia είχε δεσμευτεί να αγοράσει τεράστιες ποσότητες δίσκων πυριτίου για την κατασκευή ημιαγωγών και μνήμης.

Οι υποχρεώσεις αυτές, σύμφωνα με τον Χουάνγκ, έρχονταν κατά πάνω του σαν «χιονοστιβάδα».

Πλέον, η Κολέτ Κρες καλείται να διαχειριστεί αυτή τη χιονοστιβάδα, μαζί με μια ακόμη μεγαλύτερη κρίση που προκάλεσε η αποχώρηση του ανθρώπου που ταυτίστηκε με την εκρηκτική ανάπτυξη της Nvidia.

Η αποχώρηση Χουάνγκ και το δύσκολο έργο της νέας CEO

Η Κρες ορίστηκε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος την Πέμπτη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα μετά την παραίτηση του Χουάνγκ, στον απόηχο των αποκαλύψεων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του.

Η μία φέρεται να αφορούσε γυναίκα για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνδέεται με κινεζικές δραστηριότητες κατασκοπείας, ενώ η δεύτερη αφορούσε εργαζόμενη της Nvidia.

Η νέα επικεφαλής αναλαμβάνει την εταιρεία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με ομοσπονδιακές και εσωτερικές έρευνες, ενώ καλείται παράλληλα να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τη χρηματοοικονομική στρατηγική της.

Παρά το μέγεθος και τη σημασία της, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως δεν διέθετε σαφές σχέδιο διαδοχής στην κορυφή της διοίκησης.

Η Nvidia έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους για τη θέση του μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου.

Σε εσωτερικό σημείωμά της προς το προσωπικό την Πέμπτη, η Κρες εξήρε την προσφορά του Χουάνγκ, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να «χτίζει πάνω στα εξαιρετικά θεμέλια που δημιούργησε ο Τζένσεν τα τελευταία 33 χρόνια».

Ποια είναι η Κολέτ Κρες

Η Κολέτ Κρες εντάχθηκε στη Nvidia πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, αναλαμβάνοντας τη θέση της οικονομικής διευθύντριας, έχοντας προηγουμένως αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές θέσεις στις Cisco, Microsoft και Texas Instruments.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, ενώ το 1996 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Southern Methodist University, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.

Είναι παντρεμένη με τον Ντέιβιντ Κρες, πρώην στέλεχος της Microsoft, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρεία από το τμήμα αλληλογραφίας. Το ζευγάρι έχει δύο γιους.

Η ίδια έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξε να ενταχθεί στη Nvidia ήταν ο Χουάνγκ, τον οποίο θεωρούσε οραματιστή.

Σε συνέντευξή της κατά τη διάρκεια τελετής βράβευσης το 2018, είχε περιγράψει την εταιρική κουλτούρα της Nvidia ως «ουσιαστικά απαλλαγμένη από εγωισμούς».

Ο Χουάνγκ διοικούσε την εταιρεία μέσα από μια σχετικά επίπεδη οργανωτική δομή, έχοντας περίπου 60 στελέχη που αναφέρονταν απευθείας σε εκείνον, μεταξύ των οποίων και η Κρες.

Την τελευταία πενταετία, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia εκτοξεύθηκε από λιγότερο από 1 τρισ. δολάρια σε ιστορικό υψηλό 5,8 τρισ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Η πρωτοφανής αυτή ανάπτυξη, ωστόσο, έφερε την οικονομική διευθύντρια αντιμέτωπη με ολοένα πιο σύνθετες αποφάσεις.

Ο ρόλος του γαμπρού του Χουάνγκ και οι συμφωνίες χρηματοδότησης

Την περασμένη άνοιξη, ο Νίκο Καπρέζ και ένας ακόμη αντιπρόεδρος της Nvidia, ο Ρατζ Μιρπούρι, ενημέρωναν δυνητικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες ότι η εταιρεία μπορούσε να εξασφαλίσει συμφωνίες πιστωτικής υποστήριξης μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Δεκάδες εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προσδοκώντας ότι η χρηματοοικονομική στήριξη της Nvidia θα τους επέτρεπε να δανείζονται με χαμηλότερο κόστος.

Σε αντάλλαγμα, η Nvidia πρότεινε στους παρόχους υπηρεσιών cloud να της παραχωρούν ποσοστό των εσόδων τους.

Καθώς το πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται, η Κρες διατύπωσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής των συμφωνιών, την αποτίμηση των εγγυήσεων και τον υπολογισμό της απόδοσης των επενδύσεων.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις εξελίξεις, η οικονομική διευθύντρια αμφισβητούσε κατά πόσο υπήρχαν επαρκείς μηχανισμοί αξιολόγησης των οικονομικών κινδύνων.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν συνεργάτες της, επιχειρούσε παρασκηνιακά να περιορίσει τις πρωτοβουλίες του γαμπρού του Χουάνγκ, ο οποίος είχε προαχθεί σε αντιπρόεδρο τον Ιανουάριο.

Παρά τις επιφυλάξεις της, η Nvidia συνέχισε να προωθεί το πρόγραμμα.

Το mega deal με την OpenAI και η εγγύηση των 250 δισ. δολαρίων

Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που βρίσκονταν υπό διαπραγμάτευση αφορούσε την OpenAI και την ανάπτυξη μιας γιγαντιαίας εγκατάστασης κέντρων δεδομένων στο Οχάιο, η οποία σχεδιαζόταν να γίνει η μεγαλύτερη στον κόσμο.

Η OpenAI συζητούσε την ενοικίαση ολόκληρου του συγκροτήματος, το οποίο επρόκειτο να εξοπλιστεί με επεξεργαστές Nvidia αξίας περίπου 300 δισ. δολαρίων.

Για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση του έργου, η Nvidia θα παρείχε οικονομικές εγγυήσεις που θα περιόριζαν τον κίνδυνο για τις τράπεζες, δεδομένου ότι η OpenAI θα αναλάμβανε τις υποχρεώσεις πληρωμής των μισθωμάτων.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού.

Στις 26 Ιουλίου, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Nvidia εξέταζε την παροχή χρηματοοικονομικής εγγύησης ύψους 250 δισ. δολαρίων για το συγκεκριμένο έργο.

Την επόμενη ημέρα, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 5%, με αποτέλεσμα να χαθούν περίπου 250 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Παρότι η Nvidia και η OpenAI βρίσκονταν κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας, η Κρες παρενέβη τις επόμενες εβδομάδες και επαναδιαπραγματεύτηκε τους όρους.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συναλλαγή, κατάφερε να μειώσει στο μισό την αρχική χρηματοοικονομική δέσμευση της Nvidia προς την OpenAI.

Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν τελικά τη συμφωνία, με περιορισμένο οικονομικό αντικείμενο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, στις 17 Αυγούστου.

Η Nvidia πάτησε φρένο στις χρηματοδοτήσεις

Τις ημέρες που ακολούθησαν, ο Χουάνγκ ζήτησε από τα στελέχη του να αναπτύξουν μια μεθοδολογία που θα επέτρεπε στην εταιρεία να αξιολογεί εάν μια χρηματοοικονομική εγγύηση ήταν συμφέρουσα.

Στον υπολογισμό θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη και οι πωλήσεις επεξεργαστών που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Nvidia μέσω κάθε συμφωνίας.

Στα τέλη Αυγούστου, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η εταιρεία είχε αναστείλει ορισμένες συμφωνίες στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας της.

Το πρόγραμμα προέβλεπε την παροχή πιστωτικής υποστήριξης σε εταιρείες cloud που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, με αντάλλαγμα μερίδιο των εσόδων τους.

Κατά την ενημέρωση των πελατών για την αναστολή, ο Καπρέζ και ο Μιρπούρι εξήγησαν σε αρκετές εταιρείες ότι οι συμφωνίες χρηματοδοτικής υποστήριξης περνούσαν πλέον από αυστηρότερους ελέγχους.

Οι προτάσεις εξετάζονταν ολοένα συχνότερα όχι μόνο από την εκτελεστική διοίκηση της Nvidia, αλλά και από το διοικητικό συμβούλιο, γεγονός που καθιστούσε δυσκολότερη τη γρήγορη ολοκλήρωσή τους.

Η Κρες υπερασπίστηκε δημόσια τις αμφιλεγόμενες συμφωνίες

Παρά τις εσωτερικές επιφυλάξεις της, η Κρες υπερασπίστηκε δημόσια τον ρόλο της Nvidia ως χρηματοδότη της ευρύτερης βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επικριτές της συγκεκριμένης στρατηγικής υποστήριζαν ότι η Nvidia, προσφέροντας χρηματοοικονομική υποστήριξη σε εταιρείες που στη συνέχεια αγόραζαν τα προϊόντα της, ενίσχυε τεχνητά τη ζήτηση για τους επεξεργαστές της και καθιστούσε τον εαυτό της περισσότερο ευάλωτο σε μια πιθανή κάμψη της αγοράς.

Η Κρες, ωστόσο, παρουσίαζε τις συμφωνίες ως έξυπνες επενδυτικές κινήσεις.

«Αναγνωρίζουμε το μέγεθος αυτής της υποστήριξης και γνωρίζουμε ότι κάποιοι θα την αποκαλέσουν κυκλική χρηματοδότηση. Εμείς το βλέπουμε διαφορετικά», δήλωσε στα τέλη Αυγούστου.

Όπως υποστήριξε, «οι αποδόσεις των συμμετοχών μας επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων θα είναι εξαιρετικές».

Η απογοήτευση Χουάνγκ για την αποτίμηση της Nvidia

Στο μεταξύ, ο Χουάνγκ εξέφραζε σε στενούς συνεργάτες του την αυξανόμενη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμούσε τη Nvidia.

Παρά την κυριαρχία της εταιρείας στην αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, ο ίδιος θεωρούσε ότι οι επενδυτές δεν αναγνώριζαν πλήρως τις προοπτικές της.

Ο μέσος μηνιαίος πολλαπλασιαστής αποτίμησης της Nvidia υποχώρησε από το 23 τον Μάιο στο 16 τον Οκτώβριο, ενώ άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες διαπραγματεύονταν με σημαντικά υψηλότερους πολλαπλασιαστές.

Η Nvidia επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές λαμβάνοντας σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών στην ιστορία.

Μέχρι τον Οκτώβριο, η διοίκηση είχε αρχίσει να περιορίζει τη γενναιόδωρη χρηματοδοτική υποστήριξη προς τους πελάτες της.

Το μήνυμα στους πελάτες: «Δεν καταλαβαίνετε την αξία των προϊόντων μου»

Η αλλαγή στάσης του Χουάνγκ έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Βερολίνο τον Οκτώβριο.

Συνοδευόμενος από ανώτατα στελέχη του τμήματος πωλήσεων, ο τότε CEO της Nvidia συναντήθηκε με περίπου έξι διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αγοραστές των επεξεργαστών της.

Οι συμμετέχοντες κάθονταν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι όταν ο Χουάνγκ ξεκίνησε να αφηγείται μια ιστορία που έμοιαζε με παραβολή.

Όπως περιέγραψε, κάποτε είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία, όπου ανακάλυψε έναν πωλητή σούπας με μια τεράστια ουρά πελατών.

Αποφάσισε να περιμένει τη σειρά του και, έπειτα από αρκετή ώρα, δοκίμασε ένα από τα καλύτερα μπολ σούπας που είχε φάει ποτέ.

Όταν ζήτησε δεύτερη μερίδα, ο πωλητής αρνήθηκε, εξηγώντας ότι υπήρχαν πολλοί ακόμη πελάτες που περίμεναν και ότι δεν διέθετε αρκετή σούπα για όλους.

«Είναι καλύτερος επιχειρηματίας από όλους εσάς», είπε ο Χουάνγκ στους επικεφαλής των εταιρειών cloud.

Όπως εξήγησε, ο πωλητής δεν εξαντλούσε ολόκληρο το απόθεμά του εξυπηρετώντας έναν ή δύο μεγάλους πελάτες. Αντίθετα, διατηρούσε υψηλές τις τιμές και εξασφάλιζε μια ευρεία και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση.

Το μήνυμα προς τους αγοραστές των επεξεργαστών της Nvidia ήταν σαφές.

«Δεν αναδεικνύετε την αξία των προϊόντων μου», τους είπε.

Η ιστορία αποτύπωνε τη μεταστροφή στη στρατηγική του Χουάνγκ: από την επιθετική χρηματοδότηση της ανάπτυξης των πελατών του, στην προσπάθεια να προστατεύσει την αξία των προϊόντων της Nvidia και να περιορίσει τους οικονομικούς κινδύνους που είχε συσσωρεύσει η εταιρεία.

Η Κολέτ Κρες, την οποία ο Χουάνγκ είχε επικρίνει για την υποτιθέμενη αδυναμία της να χαράξει στρατηγική, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πρόκληση να διαχειριστεί τις συνέπειες αυτών ακριβώς των επιλογών.