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Ένα μοναδικό αρχείο της κλιματικής ιστορίας της Γης, παγωμένο εδώ και τουλάχιστον 128.000 χρόνια, εντόπισαν επιστήμονες στα βουνά του Θιβέτ. Πρόκειται για τον αρχαιότερο συνεχώς παγωμένο πάγο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα εκτός των πολικών περιοχών, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Ο πανάρχαιος πάγος βρίσκεται στο οροπέδιο Guliya, στο βορειοδυτικό Θιβέτ, και προσφέρει στους επιστήμονες ένα εξαιρετικά πολύτιμο παράθυρο στο μακρινό κλιματικό παρελθόν του πλανήτη.

Ερευνητές από το Ohio State University εξέτασαν δύο πυρήνες πάγου που είχαν ληφθεί από το οροπέδιο, ο ένας το 1992 και ο δεύτερος το 2015, μήκους περίπου 310 μέτρων ο καθένας.

Για να προσδιορίσουν την ηλικία τους, ανέλυσαν τα ισοτοπικά μοτίβα που είχαν καταγραφεί στο εσωτερικό των πυρήνων και τα συνέκριναν με ήδη χρονολογημένα δεδομένα από σταλαγμίτες γειτονικών σπηλαίων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τμήμα του πάγου έχει παραμείνει παγωμένο για τουλάχιστον 128.000 χρόνια. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία ορισμένοι σύγχρονοι άνθρωποι εγκατέλειπαν για πρώτη φορά την Αφρική.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά κρίσιμο εύρημα, επειδή εκτός των πολικών περιοχών αυτός είναι ο μόνος πυρήνας πάγου από ορεινή περιοχή που φτάνει τόσο πίσω στον χρόνο», δήλωσε ο Lonnie Thompson, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής Επιστημών της Γης στο Byrd Polar Research Center του Ohio State University.

Πάγος από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το παγοκάλυμμα του Guliya διατηρεί επίσης πάγο από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων.

Δείγμα που ελήφθη περίπου 50 εκατοστά από την άκρη του παγετώνα χρονολογήθηκε στα 24.000 χρόνια. Η τελευταία Εποχή των Παγετώνων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 11.700 χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη του Ολόκαινου, της γεωλογικής εποχής στην οποία ζούμε σήμερα.

Σύμφωνα με τον Thompson, η παρουσία τόσο παλιού πάγου αποτελεί ένδειξη ότι τα μεγάλα παγοκαλύμματα της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων παρέμειναν στο Θιβέτ και κατά τα πρώτα χρόνια του Ολόκαινου.

Όμως οι πυρήνες δεν διατηρούν μόνο νερό από το μακρινό παρελθόν. Στο εσωτερικό τους έχουν εγκλωβιστεί χημικά στοιχεία και άλλα ίχνη του περιβάλλοντος, τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν στους επιστήμονες ποιες κλιματικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες επικρατούσαν στη Γη πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Σε βάθος περίπου 187 μέτρων, οι ερευνητές εντόπισαν αυξημένες συγκεντρώσεις δύο ραδιενεργών ισοτόπων, του βηρυλλίου-10 και του χλωρίου-36.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη καταγραφή συνδέεται με το γεωμαγνητικό επεισόδιο Laschamp, το οποίο σημειώθηκε πριν από περίπου 41.000 χρόνια, όταν το μαγνητικό πεδίο της Γης εξασθένησε προσωρινά.

Η εξασθένησή του επέτρεψε σε περισσότερες κοσμικές ακτίνες να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα, αφήνοντας ένα χαρακτηριστικό αποτύπωμα στον πάγο, το οποίο είναι δυνατόν να ανιχνευθεί ακόμη και σήμερα.

Ο πανάρχαιος πάγος απειλείται με εξαφάνιση

Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να επιβιώσει για περισσότερα από 128.000 χρόνια, αυτό το φυσικό αρχείο της ιστορίας του πλανήτη δεν είναι άτρωτο.

Παγετώνες που παρέμειναν παγωμένοι για δεκάδες χιλιάδες χρόνια λιώνουν πλέον με ανησυχητικούς ρυθμούς, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη, από τις Άλπεις έως τις Άνδεις.

Ορισμένοι παγετώνες στη Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνιας, οι οποίοι εκτιμάται ότι υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 30.000 χρόνια, βρίσκονται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Εάν λιώσουν ολοκληρωτικά, οι γυμνές ορεινές επιφάνειες που βρίσκονται από κάτω θα αποκαλυφθούν στους ανθρώπους για πρώτη φορά.

Η ηλικία των 128.000 ετών καθιστά τον πάγο του Guliya εξαιρετικά σημαντικό, κυρίως επειδή βρίσκεται μακριά από τις πολικές περιοχές. Δεν αποτελεί, ωστόσο, τον αρχαιότερο πάγο που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη.

Ακόμη παλαιότερα δείγματα έχουν εντοπιστεί στην Ανταρκτική και την Αρκτική, ενώ ο αρχαιότερος γνωστός πάγος χρονολογείται περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια πριν και έχει βρεθεί στην περιοχή Allan Hills της Ανατολικής Ανταρκτικής.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη παλαιότερα δείγματα, καθώς κάθε νέος πυρήνας πάγου μπορεί να λειτουργήσει ως μια χρονοκάψουλα του κλίματος της Γης, αποκαλύπτοντας πληροφορίες για περιόδους της ιστορίας του πλανήτη που διαφορετικά θα παρέμεναν άγνωστες.

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