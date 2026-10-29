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Ένα εντυπωσιακό παράδοξο καταγράφεται στην καρδιά της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής καταφέρνουν να διατηρούν σημαντικές ποσότητες αργού και διυλισμένων προϊόντων σε κυκλοφορία. Οι εξαγωγές δεν έχουν επιστρέψει σταθερά στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ωστόσο η αντοχή τους αποδεικνύεται μεγαλύτερη από εκείνη που θα μπορούσε να αναμένεται υπό τις σημερινές συνθήκες.

Η διατήρηση των ροών αποτελεί αποτέλεσμα μιας σύνθετης επιχείρησης που περιλαμβάνει νηοπομπές δεξαμενόπλοιων, μεταφορτώσεις στη θάλασσα και αυξημένη αξιοποίηση στόλων που ελέγχονται από τις ίδιες τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Πρόκειται για πρακτικές που επιτρέπουν τη συνέχιση των αποστολών, παρά τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Η μάχη για τα πετρελαϊκά έσοδα

Για τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τους υπόλοιπους παραγωγούς της περιοχής, η διατήρηση των εξαγωγών αποτελεί οικονομική προτεραιότητα. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος των κρατικών προϋπολογισμών τους, ενώ οι απώλειες πωλήσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχουν δημιουργήσει ισχυρό κίνητρο για ανάκτηση πελατών και εσόδων.

Αυτή η ανάγκη εξηγεί γιατί οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους μεταφοράς φορτίων ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες. Η Σαουδική Αραβία αύξησε την παραγωγή της κατά περίπου ένα τρίτο τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τα 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, μετά τη σημαντική υποχώρηση που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο.

Παράλληλα, το βασίλειο αξιοποιεί τόσο τις εγκαταστάσεις του στον Περσικό Κόλπο όσο και τα λιμάνια του στην Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας την εξάρτηση από μία μόνο θαλάσσια διαδρομή. Αντίστοιχα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενισχύσει την παραγωγή τους σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ το Ιράκ αυξάνει τις ποσότητες που διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα 24,6 εκατ. βαρέλια και η μεγάλη αβεβαιότητα

Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνεται στα στοιχεία για τις πετρελαϊκές αποστολές της περιοχής. Την εβδομάδα έως τις 18 Οκτωβρίου, οι ροές αργού και διυλισμένων προϊόντων έφτασαν, σύμφωνα με μία καταγραφή, τα 24,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, επίπεδο που υποδηλώνει ισχυρή ανάκαμψη της διακίνησης.

Ωστόσο, διαφορετική εκτίμηση τοποθετεί τις αποστολές της ίδιας περιόδου στα 18 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Η μεγάλη απόκλιση αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής αγοράς: τη δυσκολία παρακολούθησης των δεξαμενόπλοιων που κινούνται σε μια εμπόλεμη περιοχή.

Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν περιορίσει τη μετάδοση δεδομένων από τα συστήματα εντοπισμού των πλοίων τους, ενώ η διαθεσιμότητα δορυφορικών εικόνων παρουσιάζει πρόσθετες δυσκολίες. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές μεταφορές αναγνωρίζονται με καθυστέρηση, προκαλώντας συνεχείς αναθεωρήσεις των αρχικών εκτιμήσεων.

Για το σύνολο του Οκτωβρίου μέχρι την περίοδο αναφοράς, οι δύο καταγραφές τοποθετούν τις μέσες εξαγωγικές ροές στα 16,7 εκατ. και 15,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως αντίστοιχα. Επομένως, παρά τις πρόσκαιρες εξάρσεις, η συνολική εικόνα παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα.

Το σχέδιο των νηοπομπών και οι μεταφορτώσεις στη θάλασσα

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι μεταφορές. Αντί για συνεχείς και ανεξάρτητες διελεύσεις, τα δεξαμενόπλοια κινούνται συχνά σε ομάδες μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας το πετρέλαιο σε μεγαλύτερα πλοία που περιμένουν έξω από την επικίνδυνη περιοχή.

Οι μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο επιτρέπουν στα δεξαμενόπλοια που πραγματοποιούν τις διελεύσεις να επιστρέφουν γρηγορότερα στα λιμάνια φόρτωσης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανάγκη να εκτίθενται περισσότεροι διεθνείς μεταφορείς στους κινδύνους της θαλάσσιας διόδου.

Η πρακτική αυτή αξιοποιείται ιδιαίτερα από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που διαθέτουν πρόσβαση σε δικούς τους στόλους και μπορούν να οργανώνουν τις αποστολές με μεγαλύτερη αυτονομία.

Ταυτόχρονα, όμως, προκαλεί έντονες διακυμάνσεις στα ημερήσια στοιχεία, καθώς μεγάλες ποσότητες μπορεί να φορτώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν ημέρες περιορισμένης δραστηριότητας.

Οι επιθέσεις διπλασιάστηκαν, αλλά οι ροές συνεχίζονται

Οι επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαίου πραγματοποιούνται σε ένα ολοένα πιο επικίνδυνο περιβάλλον. Από την αρχή του Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί 32 επιθέσεις εναντίον πλοίων γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, έναντι 16 σε ολόκληρο τον Σεπτέμβριο.

Ορισμένα περιστατικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα μηχανοστάσια πλοίων, ενώ τουλάχιστον ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε. Η αυξανόμενη συχνότητα και σοβαρότητα των επιθέσεων δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για την ασφάλεια των πληρωμάτων και την ομαλή λειτουργία της διεθνούς ναυτιλίας.

Παράλληλα, οι εξαγωγές του Ιράν έχουν μηδενιστεί μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του, ενώ πριν από τη σύγκρουση η χώρα εξήγε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την προσπάθεια των υπόλοιπων παραγωγών να διατηρήσουν την τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ανθεκτικότητα των πετρελαϊκών ροών δεν σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα. Η αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί υπό έκτακτες συνθήκες, με υψηλό επιχειρησιακό κίνδυνο και περιορισμένη διαφάνεια στις μεταφορές.

Όσο οι επιθέσεις συνεχίζονται, οι παραγωγοί θα επιχειρούν να προστατεύσουν τις εξαγωγές τους και οι αγοραστές να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στο πετρέλαιο. Το πραγματικό στοίχημα είναι αν αυτή η εύθραυστη ισορροπία μπορεί να διατηρηθεί χωρίς μια νέα διακοπή που θα προκαλέσει ισχυρότερο ενεργειακό σοκ.