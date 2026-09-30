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Οι Ουκρανοί καταρτίζουν ήδη σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον επερχόμενο χειμώνα, που απειλεί να είναι ο χειρότερος που έχουν βιώσει μέχρι τώρα σε καιρό πολέμου.

Υπό σχεδόν συνεχείς επιθέσεις από τον Φεβρουάριο του 2022, οι κάτοικοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο να αντέχουν τις κρύες περιόδους εν μέσω αεροπορικών επιδρομών και τακτικών διακοπών ρεύματος. Ωστόσο, οι παρατεταμένα χαμηλές θερμοκρασίες του περασμένου χειμώνα επέφεραν ένα νέο επίπεδο δυσκολιών, ως αποτέλεσμα των διακοπών που διήρκεσαν εβδομάδες στις υπηρεσίες θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι θα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή του πολέμου μέχρι σήμερα. Ο νέος πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Σερχίι Κορέτσκι, αναγνωρίζει το μέγεθος της πρόκλησης, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση βασίζει τον προγραμματισμό της στις χειρότερες δυνατές συνθήκες.

Η αχίλλειος πτέρνα της πρώην σοβιετικής χώρας είναι η κεντρική θέρμανση που κυριαρχεί στις πόλεις της. Αυτά τα συστήματα βασίζονται σε σταθερή υποδομή, όπως μονάδες παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αντλούν ζεστό νερό μέσω δικτύων σωληνώσεων προς πολυώροφα κτίρια κατοικιών.

Σε περίπτωση που μια σημαντική εγκατάσταση υποστεί ζημιά, ολόκληρες συνοικίες μπορεί να μείνουν χωρίς θέρμανση. Και αν δεν είναι δυνατή η γρήγορη αποκατάσταση, τα συστήματα ενδέχεται να πρέπει να αδειαστούν για να αποφευχθεί το πάγωμα του νερού και η ρήξη των σωλήνων, παρατείνοντας έτσι τη δυστυχία κατά τις περιόδους ακραίου ψύχους.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Κορέτσκι δεσμεύτηκε να επεκτείνει το δίκτυο των λεγόμενων «σημείων ασφαλείας» σε ολόκληρη τη χώρα — προσωρινά καταφύγια που τροφοδοτούνται από γεννήτριες ντίζελ, όπου οι πολίτες μπορούν να ζεσταθούν, να φορτίσουν τις συσκευές τους και να πάρουν ζεστά γεύματα. Κάλεσε επίσης τους ξένους εταίρους της Ουκρανίας να στείλουν συνεργεία επισκευών για να βοηθήσουν τους ομολόγους τους να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ήδη συνεισφέρουν με ό,τι διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εξοπλισμού θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Ακόμη πιο αποτελεσματική θα ήταν η προμήθεια περισσότερων αναχαιτιστικών πυραύλων για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεροπορικής άμυνας «Patriot», τα οποία χρειάζονται απεγνωσμένα για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Αυτοί οι πύραυλοι προκαλούν μερικές από τις σοβαρότερες ζημιές στις υποδομές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων. Από τον Αύγουστο, η Ρωσία έχει μειώσει σημαντικά τη χρήση τους υπέρ των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Μόσχα ενδέχεται να συσσωρεύει τα όπλα αυτά για επιθέσεις κατά των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Αύγουστο ότι η χώρα χρειάζεται τουλάχιστον 300 αναχαιτιστικά «Patriot» για το χειμώνα και πρότεινε οι ΗΠΑ να πουλήσουν στην Ουκρανία το 5% έως 10% των αποθεμάτων τους.

Η Γερμανία και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν αυτό το μήνα ότι θα αγοράσουν περισσότερα συστήματα «Patriot» και θα αποστείλουν πυραύλους από τα δικά τους αποθέματα για να βοηθήσουν στην απόκρουση της αναμενόμενης ρωσικής χειμερινής επίθεσης.

Ωστόσο, ορισμένοι σύμμαχοι του Κιέβου εξακολουθούν να φοβούνται το μέλλον. Ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος εξέφρασε την ανησυχία ότι, αν η Ουκρανία δεν καταφέρει να αντέξει τον χειμώνα, τελικά θα χάσει τον πόλεμο. Άλλοι σύμμαχοι είναι λιγότερο απαισιόδοξοι, πιστεύοντας ότι ακόμη και με σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.

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