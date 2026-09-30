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Η Ρωσία παρατείνει έως τα τέλη Οκτωβρίου την απαγόρευση των περισσότερων εξαγωγών ντίζελ, περιορίζοντας περαιτέρω την προσφορά στη διεθνή αγορά, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται ενόψει του χειμώνα. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν αντίστοιχους περιορισμούς στις δικές τους εξαγωγές καυσίμων.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα είχε επιβάλει τον Ιούλιο την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τους παραγωγούς, καθώς ένα κύμα ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια είχε οδηγήσει την επεξεργασία πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα πολλών ετών. Οι περιορισμοί, που αρχικά επρόκειτο να διαρκέσουν μόλις λίγες εβδομάδες, παρατάθηκαν στη συνέχεια έως τα τέλη Αυγούστου και ακολούθως έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς οι επιθέσεις συνεχίστηκαν.

«Η απόφαση ελήφθη για τη στήριξη της σταθερότητας στην εγχώρια αγορά καυσίμων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αυξημένη ζήτηση για καύσιμα κίνησης κατά την περίοδο της συγκομιδής», ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση την Τετάρτη σύμφωνα με το Bloomberg. Παράλληλα, παρατάθηκε έως τα τέλη Οκτωβρίου και η απαγόρευση εξαγωγών για το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων πλοίων (bunker fuel) και των gasoil.

Ρωσία: Σημαντικό πλήγμα στην παγκόσμια αγορά ντίζελ

Πριν από την επιβολή περιορισμών και την ένταση των ουκρανικών επιθέσεων στα διυλιστήρια, η Ρωσία αντιστοιχούσε περίπου στο 10% των παγκόσμιων θαλάσσιων προμηθειών ντίζελ. Η απόσυρση αυτών των ποσοτήτων από την αγορά επιδείνωσε τις επιπτώσεις από τις διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας υψηλότερα τις τιμές του καυσίμου που χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές, στη γεωργία και στη βιομηχανία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καθώς οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εκτοξεύσει περαιτέρω τις τιμές στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Στα ύψη το περιθώριο του ντίζελ στην Ευρώπη

Το premium του ντίζελ έναντι του αργού πετρελαίου στην Ευρώπη διαμορφώνεται σήμερα περίπου στα 82 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, το αντίστοιχο περιθώριο ήταν περίπου 28 δολάρια το βαρέλι, πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ απέδωσε τις αυξήσεις στις τιμές στην πολεμική σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, αντί για τον πόλεμο με το Ιράν που ο ίδιος ξεκίνησε, και δήλωσε ότι Μόσχα και Κίεβο είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία πλευρά της άλλης, συνεχίζει το Bloomberg.

Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας τέτοιας εκεχειρίας και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές συνεχίστηκαν. Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει «πολύ σοβαρά» την επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση να περιορίσει τις εγχώριες τιμές των καυσίμων.

Έως και 50% υψηλότερες οι τιμές στην Ευρώπη

Οι τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 50% σε περίπτωση που οι ΗΠΑ απαγορεύσουν τις εξαγωγές του καυσίμου, σύμφωνα με έρευνα της Oxford Economics και της Goldman Sachs Group.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές χώρες στην αξιοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από μια νέα συρρίκνωση της παγκόσμιας προσφοράς ντίζελ.

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