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Ένα συμβολικό αλλά κρίσιμο βήμα στην προσπάθειά της να αποκτήσει θέση στην παγκόσμια βιομηχανία εμπορικών αεροσκαφών κάνει η Κίνα, στέλνοντας για πρώτη φορά επιβατικό αεροσκάφος εγχώριας κατασκευής σε τακτικό διεθνές εμπορικό δρομολόγιο. Το Comac C919, ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά εγχειρήματα του Πεκίνου, συνδέει πλέον την κινεζική πρωτεύουσα με το εξωτερικό, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την εγχώρια αγορά σε ένα πολύ πιο απαιτητικό πεδίο ανταγωνισμού.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε την πτήση του από το διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου προς το Ουλάν Μπατόρ, πρωτεύουσα της Μογγολίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. Πρόκειται για ορόσημο για την κινεζική αεροπορική βιομηχανία, καθώς το C919 χρησιμοποιείται από το 2023 σε πτήσεις εντός Κίνας, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε ενταχθεί σε διεθνές εμπορικό δρομολόγιο.

Η συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιείται από την Air China και αποτελεί την πρώτη διεθνή εμπορική αξιοποίηση του κινεζικού αεροσκάφους στενής ατράκτου.

Η κινεζική πρόκληση στο δίπολο Boeing-Airbus

Το C919 αποτελεί κεντρικό κομμάτι της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Κίνας για τη δημιουργία μιας εγχώριας αεροπορικής βιομηχανίας ικανής να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από τους δυτικούς κατασκευαστές.

Κατασκευάζεται από την κρατική Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) και τοποθετείται στην ίδια ευρύτερη κατηγορία αεροσκαφών με το Boeing 737, σε μια αγορά όπου Boeing και Airbus διατηρούν κυρίαρχη παρουσία.

Για το Πεκίνο, επομένως, το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ μία νέα αεροπορική σύνδεση με τη γειτονική Μογγολία. Η Κίνα θέλει να δημιουργήσει έναν τρίτο ισχυρό κατασκευαστή εμπορικών αεροσκαφών, ικανό σε βάθος χρόνου να ανταγωνιστεί το δυτικό δίπολο και να διεκδικήσει μερίδιο από μια τεράστια αγορά, ιδιαίτερα στην Ασία.

Η απόσταση από αυτόν τον στόχο, πάντως, παραμένει μεγάλη. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστούν πολλές δεκαετίες μέχρι ένα κινεζικό επιβατικό αεροσκάφος να είναι σε θέση να αμφισβητήσει ουσιαστικά την παγκόσμια κυριαρχία της Boeing και της Airbus.

Η επιλογή του Ουλάν Μπατόρ για την πρώτη διεθνή πτήση δεν θεωρείται τυχαία. Η σχετικά μικρή απόσταση από το Πεκίνο προσφέρει ένα ελεγχόμενο πρώτο βήμα για τη διεθνή παρουσία του αεροσκάφους, χωρίς να μεταβάλλει τις μεγάλες τεχνολογικές και εμπορικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Comac.

Το μεγάλο στοίχημα του Πεκίνου

Η κατασκευή ενός μεγάλου επιβατικού αεροσκάφους αποτελεί εδώ και χρόνια στρατηγική φιλοδοξία της Κίνας. Όταν το C919 παρουσιάστηκε το 2015, το μήνυμα της κινεζικής ηγεσίας του κλάδου ήταν σαφές: μια οικονομική και γεωπολιτική δύναμη του μεγέθους της Κίνας θα πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάζει το δικό της μεγάλο εμπορικό αεροσκάφος.

Σε αντίθεση, ωστόσο, με άλλους τομείς όπου οι κινεζικές επιχειρήσεις κατάφεραν να καλύψουν γρήγορα το τεχνολογικό χάσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να περάσουν στην πρωτοπορία, η αεροναυπηγική αποδεικνύεται πολύ δυσκολότερη υπόθεση.

Η Κίνα έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ισχυρή θέση σε βιομηχανίες όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και η ρομποτική, όμως η κατασκευή εμπορικών αεροσκαφών απαιτεί διαφορετικό επίπεδο τεχνογνωσίας, πιστοποίησης, ασφάλειας και συντονισμού μιας εξαιρετικά σύνθετης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το C919 χρειάστηκε χρόνια για να φτάσει στην εμπορική λειτουργία, ενώ εξακολουθεί να υστερεί σε ορισμένους τομείς αποδοτικότητας έναντι των ανταγωνιστικών αεροσκαφών των δύο μεγάλων δυτικών κατασκευαστών.

Η εξάρτηση από τη δυτική τεχνολογία

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην προσπάθεια της Κίνας να δημιουργήσει έναν πραγματικά ανεξάρτητο αεροπορικό πρωταθλητή είναι η εξάρτηση του C919 από εξαρτήματα και τεχνολογίες του εξωτερικού.

Παρά τον χαρακτηρισμό του ως κινεζικού αεροσκάφους, σημαντικό τμήμα των κρίσιμων συστημάτων του προέρχεται από διεθνείς προμηθευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε παλαιότερη καταγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του αεροσκάφους, περισσότεροι από τους μισούς προμηθευτές του C919 είχαν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη αντίφαση για το Πεκίνο. Από τη μία πλευρά, το C919 αποτελεί σύμβολο της προσπάθειας για τεχνολογική και βιομηχανική αυτονομία. Από την άλλη, η παραγωγή του παραμένει συνδεδεμένη με δυτικές τεχνολογίες και μια διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα που μπορεί να επηρεαστεί από γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις.

Η πρόκληση για την Comac δεν περιορίζεται, άλλωστε, στην κατασκευή περισσότερων αεροσκαφών. Για να αποκτήσει ουσιαστική διεθνή παρουσία θα χρειαστεί να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, ανταλλακτικών και εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών, αλλά και να διευρύνει την αποδοχή και πιστοποίηση του αεροσκάφους σε αγορές εκτός Κίνας.

Η διεθνής πρεμιέρα και η επόμενη ημέρα

Η πτήση προς τη Μογγολία, συνεπώς, δεν σημαίνει ότι το C919 είναι ήδη έτοιμο να αναμετρηθεί επί ίσοις όροις με τα αεροσκάφη της Boeing και της Airbus. Αποτελεί, όμως, την πρώτη χειροπιαστή κίνηση εξόδου του από τα κινεζικά σύνορα σε κανονικό εμπορικό δρομολόγιο.

Για την Κίνα, η επιτυχία του προγράμματος έχει τόσο οικονομική όσο και γεωπολιτική σημασία. Η χώρα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αερομεταφορών στον κόσμο και η δυνατότητα να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης με αεροσκάφη εγχώριας παραγωγής θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να μεταβάλει τις ισορροπίες του κλάδου.

Προς το παρόν, πάντως, η διεθνής πτήση του C919 είναι περισσότερο η αρχή μιας μακράς διαδρομής παρά μια άμεση απειλή για Boeing και Airbus. Το Πεκίνο έκανε το πρώτο βήμα εκτός συνόρων· το δυσκολότερο θα είναι να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει το κινεζικό αεροσκάφος σε πραγματικά παγκόσμιο εμπορικό προϊόν.