Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι «value» επενδυτές αποτελούν πλέον ένα είδος υπό εξαφάνιση. Αυτό είναι που κάνει την ιστορία του Φρανσίσκο Γκαρσία Παραμές και της συνεχώς διευρυνόμενης ομάδας των οπαδών του στην Ισπανία τόσο εκπληκτική.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας τεσσάρων δεκαετιών, ο Παραμές έχει αποκτήσει θρυλικό κύρος στους κύκλους της επένδυσης αξίας, επιτυγχάνοντας κορυφαίες αποδόσεις χρόνο με το χρόνο.

Το εμβληματικό του αμοιβαίο κεφάλαιο Cobas Internacional, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, πέτυχε μέση ετήσια απόδοση 20% τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Bestinver, η οποία του προσέφερε τον τίτλο του «Ισπανού Γουόρεν Μπάφετ».

Παράλληλα με την άνοδό του, άλλοι επενδυτές υιοθέτησαν την ίδια φιλοσοφία του «αγόρασε φτηνά και δείξε υπομονή», μετατρέποντας τη Μαδρίτη σε κάτι σαν κέντρο επενδύσεων «value» στην Ευρώπη.

Διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στις εταιρείες Azvalor Asset Management, A&G Global Investors και Magallanes Value Investors έχουν όλοι συνεργαστεί με τον Παραμέ ή έχουν επηρεαστεί από τη φιλοσοφία του, ενώ τουλάχιστον επτά εταιρείες επενδύσεων «value» έχουν αναδυθεί στην πόλη την τελευταία δεκαετία.

«Είναι κάτι μοναδικό για την Ισπανία, το γεγονός ότι η επιτυχία του Παραμές άνοιξε τον δρόμο για την άνθηση εταιρειών αξιακής επένδυσης», δήλωσε ο Φραντσέσκο Παγκανέλι, ο οποίος διεξάγει έρευνα για διαχειριστές κεφαλαίων για λογαριασμό της Morningstar Inc.

Η εμφάνιση του «κλαμπ αξιακής επένδυσης» της Μαδρίτης ξεχωρίζει σε μια εποχή που η Wall Street είναι γοητευμένη από τις κερδοσκοπικές υποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης και όταν δείκτες όπως ο δείκτης τιμής προς κέρδη φαίνεται να έχουν μικρότερη σημασία. Στην Ισπανία, οι μετοχές τείνουν να είναι δύσκολο να πουληθούν. Η πλειοψηφία των ιδιωτών αποταμιευτών εξακολουθεί να προτιμά να επενδύει τα χρήματά της σε ακίνητα ή τραπεζικές καταθέσεις.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, ο αντισυμβατικός τρόπος διαχείρισης κεφαλαίων του Παραμές του έχει εξασφαλίσει έναν αφοσιωμένο κύκλο οπαδών. Στις συζητήσεις, οι πιστοί του μιλούν για την επένδυση αξίας ως μια νοοτροπία, όσο και ως έναν τρόπο επιλογής μετοχών. Την βλέπουν ως μια πειθαρχία που απορρίπτει τη νοοτροπία του κοπαδιού και αγκαλιάζει την καθυστερημένη ικανοποίηση από επενδύσεις που χρειάζονται πολύ χρόνο για να αποδώσουν. Περισσότερα από 500 άτομα παρευρέθηκαν στη φετινή επενδυτική διάσκεψη της Cobas.

«Έχω παρευρεθεί σε μια τέτοια εκδήλωση και είναι σαν να πηγαίνεις σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα γεμάτο οπαδούς», δήλωσε ο Μαρκ Μπάντια, καθηγητής λογιστικής στο IESE Business School της Βαρκελώνης. «Δεν είναι το ίδιο με τον Γουόρεν Μπάφετ· εδώ δεν είναι η Ομάχα. Αλλά είχε αυτή την ατμόσφαιρα».

Ο Παραμές, 62 ετών, περιγράφει τη στρατηγική του ως την αγορά φθηνών περιουσιακών στοιχείων και την υπομονή, αναφέροντας ότι πολλές από τις καλύτερες επιλογές του ήταν μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές εταιρείες που καλύπτονται λιγότερο από τους αναλυτές. Έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια της πάνω από δύο δεκαετιών θητείας του στη Bestinver, όπου πέτυχε ετήσιες αποδόσεις 16%. Το 2014, αποχώρησε από την εταιρεία και ίδρυσε την Cobas το 2017.

«Όταν ανακάλυψα τον Πίτερ Λιντς και αργότερα τον Γουόρεν Μπάφετ, βρήκα ένα σταθερό πνευματικό πλαίσιο για τις επενδύσεις: την αγορά περιουσιακών στοιχείων κάτω από την πραγματική τους αξία και την υπομονή», δήλωσε ο Παραμές στο Bloomberg. «Δεν προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον ή να κάνουμε μακροοικονομικά στοιχήματα».

Ο Πίτερ Σμιθ της Palm Harbour Capital είναι ένας από τους μαθητές του. Ξεκίνησε αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, προτείνοντας επενδυτικές συμβουλές στον Παραμές στην Cobas. Αφού εργάστηκε στην εταιρεία ως αναλυτής, αποχώρησε για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία στο Λονδίνο με επένδυση από τον Παραμές.

«Βασικά αναζητούμε το ίδιο είδος ευκαιριών. Πράγματα που είναι σε δυσμένεια, που δεν είναι δημοφιλή και βρίσκονται εκτός των συνηθισμένων διαδρομών», δήλωσε ο Σμιθ. «Παίρνεις αυτά τα πράγματα που όλοι απλώς αγνοούν και επενδύσεις σε αυτά».

Μερικοί από τους άλλους επενδυτές που έχουν δεσμούς με τον Παραμέ, συμπεριλαμβάνουν τους Άλβαρο Γκουζμάν ντε Λάζαρο και Φερνάντο Μπερνάντ.

Εργάστηκαν με τον Παραμές στην Bestinver και αργότερα συνίδρυσαν την Azvalor Asset Management, όπου το αμοιβαίο κεφάλαιο Azvalor Internacional έχει αποφέρει ετήσια απόδοση 22% τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεπερνώντας το 97% των ομολόγων του.

Ο Αντρές Αγιέντε, εργάστηκε στην Cobas πριν ενταχθεί στην A&G Global Investors. Το αμοιβαίο κεφάλαιό του, το Paradigma Value Catalyst Equity, έχει αποδώσει ετήσια απόδοση 20% τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Ιβάν Μαρτίν συνίδρυσε την Magallanes Value Investors μαζί με την Μπλάνκα Χερνάντες, μια μακροχρόνια επενδυτή του Παραμές από την εποχή που εργαζόταν στην Bestinver. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Magallanes European Equity ξεπερνά το 87% των ομολόγων του σε διάστημα πέντε ετών.

Ο Μαρτίν, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Ομάχα της Νεμπράσκα μαζί με τον Παραμές για την ετήσια συνέλευση της Berkshire Hathaway Inc., αποδίδει στον Παραμές την αναδιαμόρφωση του κλάδου διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ισπανία. «Η αξία είναι ένας τρόπος ζωής, είναι εγγενής στο ποιος είσαι», δήλωσε ο Μαρτίν. «Πρόκειται για επενδύσεις μακροπρόθεσμα, με μεγάλη πειθαρχία».

Ωστόσο, είναι μια δύσκολη περίοδος για τους επενδυτές «value». Ενώ το Cobas Internacional έχει σημειώσει άνοδο 21% φέτος, τοποθετώντας το στο 95ο εκατοστημόριο των αμοιβαίων κεφαλαίων, το μόνο για το οποίο θέλουν να μιλήσουν πολλοί επενδυτές είναι οι διακυμάνσεις στις μετοχές τεχνολογίας, με τον δείκτη των μετοχών ημιαγωγών να έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50% ακόμη και μετά την πτώση των τιμών των τελευταίων ημερών.

Πολλοί επενδυτές αξίας έχουν δυσκολευτεί να παραμείνουν ανταγωνιστικοί έναντι των αμοιβαίων κεφαλαίων ανάπτυξης και έχουν δει τα κεφάλαιά τους να συρρικνώνονται. Οι διαχειριστές που ακολουθούν τη στρατηγική αυτή διαχειρίζονται περίπου το 7,5% των μετοχικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τη Morningstar. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί από το 13% που καταγράφηκε όταν η εταιρεία άρχισε να παρακολουθεί τα στοιχεία το 2008.

Αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η ομάδα επενδυτών αξίας της Μαδρίτης είναι σχετικά άγνωστη και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία παραμένουν σε μέτρια επίπεδα, σε σύγκριση με άλλους διακεκριμένους διαχειριστές.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το μικρό μέγεθος επιτρέπει στα αμοιβαία κεφάλαια να παραμένουν ευέλικτα, διευκολύνοντας τη λήψη συγκεντρωμένης θέσης και την επακόλουθη έξοδο από αυτήν χωρίς τον φόβο να επηρεαστεί η αγορά.

Και σε μια εποχή που οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει μια φούσκα, η οποία αρχίζει να χάνει δυναμική, τα αμοιβαία κεφάλαια αξίας μπορεί να φαίνονται ως μια ελκυστική εναλλακτική λύση.

Για τον Αντόνιο Ιντάλγκο, καθηγητή επιλογών στη LWS Academy, είναι ασυνήθιστο να συναντά κανείς μια ομάδα επενδυτών τόσο πρόθυμη να αγνοήσει τις μεγάλες μετοχές τεχνολογίας των ΗΠΑ που κατέχουν όλοι οι άλλοι.

«Αυτό που τους καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέροντες είναι η αντίθεση με το γενικότερο επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας της Ισπανίας», είπε. «Για να χρησιμοποιήσω μια αναλογία, είναι σαν μια χώρα η οποία δεν έχει ποδοσφαιρική παράδοση αλλά συνεχίζει να παράγει ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης κάθε χρόνο».

Διαβάστε ακόμη

FT: Ας απολαύσουμε την ιδιαίτερη στιγμή όπου η Ελλάδα μπορεί και συμβουλεύει τη Γερμανία

Τράπεζες: Ανοίγει η βεντάλια των χορηγήσεων – Νέοι παίκτες θα διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς

Γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε αποφάσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ