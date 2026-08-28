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Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα πενταώροφο κτίριο διαμερισμάτων στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τους Ρώσους χερσόνησο της Κριμαίας, έκανε σήμερα γνωστό μέσω του Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και συντρίμμια τους έπληξαν επίσης ένα ξενοδοχείο, ένα νηπιαγωγείο και περισσότερα από δώδεκα αυτοκίνητα, δήλωσε, προσθέτοντας ότι έπιασε φωτιά το χορτάρι κοντά σε μερικές δεξαμενές πετρελαϊκών προϊόντων και όχι οι ίδιες οι δεξαμενές, και ότι οι φλόγες κατασβέσθηκαν.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014 και το 2022 άρχισε την εισβολή της σ’ ολόκληρη την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, η Ρωσία κατέστρεψε στη διάρκεια της νύκτας εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κέντρα διαλογής της Nova Poshta κοντά στο Κίεβο και στη βόρεια πόλη Σούμι, έκαναν γνωστό σήμερα μέσω του Telegram τοπικές ουκρανικές αρχές.

Η Nova Poshta, η οποία είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών και logistics της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν εγκατάστασή της στο Σούμι και προκάλεσαν ζημιές σε τρία φορτηγά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι εργαζόμενοι είναι σώοι και οι εργασίες συνεχίζονται.

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