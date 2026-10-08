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«Αδιανόητο» χαρακτηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή το ενδεχόμενο να υπάρξει σοβαρή κλιμάκωση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

«Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν – ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.

Διαμηνύει, δε, «είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί». Όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, ο κ. Ρούμπιο κάνει λόγο για «κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο» προσθέτοντας ότι «σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις».

«Όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου πριν από λίγο (σ.σ. αναφέρεται στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη το πρωί της Τετάρτης) , ορισμένα από αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν επιλύονται καλύτερα διά των μέσων ενημέρωσης. Είναι καλύτερο αυτό να γίνεται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες» πρόσθεσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ειδικά για την Τουρκία και το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρει ότι «η σχέση μας είναι μια σχέση στην οποία έχουμε επενδύσει και ίσως αυτή η επένδυση να μας βοηθήσει αναφορικά με αυτές τις συζητήσεις», προσθέτοντας «έχουμε συνεχώς επαφές με την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και έχει ασχοληθεί με πολλά άλλα ζητήματα, για παράδειγμα φιλοξενώντας στο παρελθόν συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

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