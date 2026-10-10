Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δεκάδες άνθρωποι, τουλάχιστον οι πέντε σοβαρά, τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία βρίσκονται στην εντατική, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Διπλωματική πηγή δήλωσε προηγουμένως ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθι.

«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», πρόσθεσε η νοσοκομειακή πηγή διευκρινίζοντας ότι τραυματίες διακομίσθηκαν με ελικόπτερα στο νοσοκομείο.

Footage from King Khalid International Airport in Riyadh shows a plume of smoke rising from the Terminal 3, following a Houthi ballistic missile attack. Fire sirens continue to sound inside the airport, where the smoke is coming from. https://t.co/AEZCxUza2x — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) October 10, 2026

#BREAKING A massive explosion was heard at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, according to a Reuters eyewitness. (File photo via VCG) https://t.co/9JpWqjshQJ — CGTN (@CGTNOfficial) October 10, 2026

Ακυρώθηκαν πτήσεις μέχρι νεωτέρας

Όπως έγινε γνωστό, μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρίες, Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις σε αεροδρόμια του βασιλείου.

https://t.co/IpjRJgsmCB — مطار الملك خالد الدولي (@KKIASA) October 10, 2026

Διαβάστε ακόμη

Ερχεται νέα καταιγίδα ακρίβειας – Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και ακριβότερο χρήμα

Bloomberg: Οι αγορές ομολόγων αναγκάζουν την Ευρώπη σε δημοσιονομική πειθαρχία – Οι πρώτες υποχωρήσεις των κυβερνήσεων

Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Η δύσκολη έξοδος του πλοίου στο Αιγαίο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ