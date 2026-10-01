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Το φαινόμενο Ελ Νίνιο που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό ενδέχεται να είναι ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί, προκαλώντας πλημμύρες, ξηρασίες, ακραίες θερμοκρασίες και απώλειες στις αγροτικές παραγωγές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Κλιματικών Επιπτώσεων του Πανεπιστημίου του Σικάγο, το φαινόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περίπου 451.000 επιπλέον θανάτους έως τον Φεβρουάριο, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) αναμένει ότι θα φτάσει στη μέγιστη έντασή του στις αρχές του 2027.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί τη θερμή φάση του φυσικού κλιματικού κύκλου Ελ Νίνιο – Νότια Ταλάντωση (ENSO), ενός φαινομένου που επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συνδέεται με υψηλότερες παγκόσμιες θερμοκρασίες και διαταραχές στις βροχοπτώσεις, προκαλώντας ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες.

Συνήθως εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια, όταν η εξασθένηση των αληγών ανέμων οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Γιατί χαρακτηρίζεται «σούπερ» Ελ Νίνιο

Βασική ένδειξη ανάπτυξης του φαινομένου είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του Ειρηνικού.

Τον Σεπτέμβριο, η θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό έφτασε τους 3,05 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση που έχει καταγραφεί για οποιοδήποτε Ελ Νίνιο από την έναρξη των μετρήσεων.

Το επίπεδο αυτό ξεπερνά κατά πολύ το όριο των 0,5 βαθμών Κελσίου που χρησιμοποιεί η αμερικανική NOAA για τον χαρακτηρισμό του φαινομένου.

Η NOAA θεωρεί ότι:

άνοδος 0,5°C αντιστοιχεί σε ασθενές Ελ Νίνιο,

αντιστοιχεί σε ασθενές Ελ Νίνιο, 1°C σε μέτριο,

σε μέτριο, 1,5°C σε ισχυρό,

σε ισχυρό, 2°C σε πολύ ισχυρό φαινόμενο.

Ο WMO δεν χρησιμοποιεί επίσημα τον όρο «σούπερ Ελ Νίνιο», ωστόσο εκτιμά ότι το φαινόμενο θα εξελιχθεί σε ένα «πολύ ισχυρό γεγονός» με σημαντικές επιπτώσεις στις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις.

Κλιματική αλλαγή και εντονότερες επιπτώσεις

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό κλιματικό φαινόμενο και δεν προκαλείται από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να κάνει τα επεισόδιά του πιο έντονα.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξήσει τη μέση θερμοκρασία της Γης κατά περίπου 1,4°C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο.

Αυτό το υψηλότερο θερμοκρασιακό υπόβαθρο ενισχύει τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, οδηγώντας σε πιο έντονους καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες και καταστροφές, όπως πυρκαγιές και απώλειες καλλιεργειών.

Κίνδυνος για θερμοκρασίες-ρεκόρ και επισιτιστική κρίση

Ο συνδυασμός κλιματικής αλλαγής και Ελ Νίνιο έχει οδηγήσει τον WMO στην προειδοποίηση ότι το 2027 μπορεί να είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Από τους εκτιμώμενους 451.000 επιπλέον θανάτους λόγω ακραίας ζέστης, η Νιγηρία ενδέχεται να καταγράψει περίπου 31.400, η Ινδονησία 19.300 και το Σουδάν 17.600, σύμφωνα με το Climate Impact Lab.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μέτρα όπως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και προστασία εργαζομένων που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να αποτρέψουν δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο

Το Ελ Νίνιο συνήθως φέρνει περισσότερες βροχές στη νότια Νότια Αμερική και σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών.

Το 2024, οι πλημμύρες στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας προκάλεσαν περισσότερους από 180 θανάτους και ανάγκασαν περίπου 600.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Αντίθετα, η νότια Αφρική, η Κεντρική Αμερική και η Αυστραλία τείνουν να αντιμετωπίζουν ξηρότερες συνθήκες, με επιπτώσεις στις αγροτικές παραγωγές και στην υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η παραγωγή ρυζιού στην Ινδία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως, αναμένεται να μειωθεί φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά από την περίοδο 2009-2010, όταν η ξηρασία λόγω Ελ Νίνιο περιόρισε την παραγωγή.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 50 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα έως το τέλος του 2027 εξαιτίας του αναπτυσσόμενου Ελ Νίνιο.

Παράλληλα, το φαινόμενο ενισχύει τους καύσωνες ακόμη και σε περιοχές μακριά από τον Ειρηνικό, όπως η Ευρώπη, ενώ αυξάνει τη δραστηριότητα τροπικών κυκλώνων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό.

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