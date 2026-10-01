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Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές στην Κρήτη μετά την έκδοση δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από σήμερα Πέμπτη για όλο το νησί.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, λίγο πριν τις 7 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα 112 «για να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, αποφασίστηκε να ενισχυθεί ο ο επιχειρησιακός μηχανισμός του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη με δυνάμεις από την Αθήνα να μετακινούνται προς τα Χανιά, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές υπηρεσίες και να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων ή άλλων προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία. Στην Κρήτη μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικινδύνων καιρικών φαινομένων, για σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα

Λόγω των ισχυρών ανέμων εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά μολονότι υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια ταχυπλόων προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Κλειστά σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.

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