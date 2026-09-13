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Οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι προειδοποίησαν σήμερα ότι είναι σε εξέλιξη μια «συστηματική επίθεση» εναντίον υποδομών τους σε όλη τη χώρα, έπειτα κυρίως από ένα πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ένα τρένο που κατευθυνόταν στη Βαρσοβία, το οποίο χαρακτηρίστηκε «σκόπιμο» από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μια συστηματική επίθεση στους σιδηροδρόμους είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Το κέντρο επιτήρησης και οι υπάλληλοί μας τέθηκαν σε ύψιστη επιφυλακή» ανέφερε η εταιρεία Ukrzaliznytsia. Προειδοποίησε ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια και ζήτησε από τους επιβάτες να είναι έτοιμοι να εκκενώσουν τα τρένα, μια συνήθης διαδικασία λόγω των ολοένα και συχνότερων απειλών για ρωσικά πλήγματα σε αυτά.

Η Ρωσία από την πλευρά της παραδέχτηκε ότι έπληξε «σιδηροδρομικές υποδομές» στη δυτική Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν «για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων» από την Ευρώπη. Νωρίτερα, Βαρσοβία και Κίεβο κατήγγειλαν πλήγμα σε ένα επιβατικό τρένο που συνδέει αυτές τις δύο πρωτεύουσες.

«Τα πλήγματα συνεχίστηκαν στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από τις ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στην ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα, σε αυτό το νέο κύμα επιθέσεων, έπληξε σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές αλλά και κτίρια που δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους, κυρίως στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχές που δεν μπαίνουν στο στόχαστρο τόσο συχνά όσο εκείνες του μετώπου ή του Κιέβου.

Κλιμάκωση των επιθέσεων βλέπει ο Πολωνός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε ότι τις επόμενες εβδομάδες οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα κλιμακωθούν και αυτή η κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει τη χώρα του.

«Οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι μια περίοδος πολύ έντονης δράσης από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε. Η Πολωνία «δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτή η κλιμάκωση να επηρεάσει επίσης» το έδαφός της, πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος προήδρευσε σε σύσκεψη έκτακτης ανάγκης μετά από επιθέσεις ρωσικών δρονων στην Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Το πρωί, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη μηχανή μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίεβο στη Βαρσοβία, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία. Άλλος δρόνος εξαπέλυσε πλήγμα κοντά σε ένα μεθοριακό φυλάκιο, πάντα εντός του ουκρανικού εδάφους, σε απόσταση μόλις 800 μέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τουσκ.

«Ο τρόμος του Πούτιν χτυπά κυριολεκτικά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ» ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας να επιβληθούν «σκληρές κυρώσεις» και να ασκηθεί «μέγιστη πίεση» στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα να αυξηθεί η στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

«Ο ρωσικός τρόμος δεν χτυπά απλώς την πόρτα, είναι μέσα στο σπίτι», είπε από την πλευρά του ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κίεβο.

Χτυπήθηκαν μια μηχανή τρένου και ένα βενζινάδικο

«Όλες οι υπηρεσίες είναι επί ποδός κοντά τα ουκρανοπολωνικά σύνορα, στην περιοχή της Βολυνίας, όπου οι Ρώσοι σκόπιμα πυρπόλησαν μια μηχανή τρένου και προκάλεσαν ζημιές σε ένα βενζινάδικο», είπε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την πολωνική σιδηροδρομική εταιρεία PKP Intercity στο τρένο επέβαιναν 206 επιβάτες. Κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι, με καθυστέρηση έξι ωρών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας είπε ότι ο ένας δρόνος έπεσε κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο του Ντοροχούσκ-Γιαγκόντιν ενώ ο άλλος έπληξε το τρένο.

Από ρωσικά πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές και σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της Βινίτσια ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

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