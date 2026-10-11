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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές ασφαλείας στην Πολωνία, μετά τον εντοπισμό πληροφοριών για πιθανό σχέδιο επίθεσης εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Υπουργού Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Η απειλή, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν εξαιρετικά ανησυχητική, διαβιβάστηκε αρχικά από την Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας στην αστυνομία, προκαλώντας την άμεση σύγκληση έκτακτης σύσκεψης των υπηρεσιών πληροφοριών και του Υπουργείου Εσωτερικών την Κυριακή.

Ο Γιάτσεκ Ντομπζίνσκι, εκπρόσωπος των υπηρεσιών πληροφοριών, τόνισε ότι το θέμα αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα, καθώς η εκτίμηση των αρχών δείχνει υψηλή πιθανότητα οι απειλές αυτές να βρίσκονταν σε στάδιο υλοποίησης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σζλάπκα επιβεβαίωσε ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από νωρίς το πρωί.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα στην Πολωνία, η οποία αντιμετωπίζει ένα κύμα επιθέσεων με μαχαίρι σε σχολεία της επαρχίας Μαζοβίας που αφήνουν πίσω τους έναν νεκρό και τραυματισμένα παιδιά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Την ίδια στιγμή, η Βαρσοβία εκφράζει έντονους φόβους για κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας και την κάμψη της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Παρά τις αρνήσεις της Μόσχας, ο Ντόναλντ Τουσκ είχε προειδοποιήσει πρόσφατα για αυξημένο κίνδυνο δολιοφθοράς και επιθέσεων, ενώ οι πολωνικές υπηρεσίες καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση των απειλών σε μηνιαία βάση.

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