Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια εκλογική ανατροπή πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που προέβλεπαν ακόμη και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις των Δημοκρατικών σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κόμμα να εξασφαλίζει τον έλεγχο του Κογκρέσου και να καταγράφει εντυπωσιακές νίκες σε πολιτείες που επί δεκαετίες αποτελούσαν ισχυρά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Οι ενδιάμεσες εκλογές εξελίχθηκαν σε ηχηρή αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του, καθώς η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και τη γενικότερη πορεία της χώρας αποτυπώθηκε στις κάλπες.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters, πέντε βασικοί παράγοντες εξηγούν την έκταση της νίκης των Δημοκρατικών, αλλά και τις πολιτικές προκλήσεις που δημιουργεί το αποτέλεσμα για τον Λευκό Οίκο.

Το «μπλε κύμα» έφτασε βαθιά στην καρδιά των Ρεπουμπλικανών

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προϊδέαζαν για μια καλή βραδιά των Δημοκρατικών. Ωστόσο, η έκταση των κερδών τους ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών, καθώς οι νίκες τους δεν περιορίστηκαν στις παραδοσιακά αμφίρροπες πολιτείες.

Στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε με μεγάλη διαφορά του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, εξασφαλίζοντας την εκλογή του πρώτου Δημοκρατικού γερουσιαστή στην πολιτεία έπειτα από 38 χρόνια.

Ιστορική ήταν και η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Νότια Καρολίνα, όπου η Άνι Άντριους νίκησε τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ. Το κόμμα είχε να κερδίσει εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στη συγκεκριμένη πολιτεία από τον περασμένο αιώνα, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς.

Στο Οχάιο, μια πολιτεία στην οποία ο Τραμπ είχε επικρατήσει και στις τρεις προεδρικές αναμετρήσεις του, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν κατάφερε να κερδίσει την έδρα της Γερουσίας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εξέλιξη στο Κάνσας, όπου ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον επικράτησε με άνεση του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ. Η τελευταία φορά που οι Δημοκρατικοί είχαν κερδίσει έδρα στη Γερουσία από το Κάνσας ήταν το 1932, στη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προέβλεψαν ότι οι Δημοκρατικοί ανακτούν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Σύμφωνα με στελέχη της στρατηγικής των δύο κομμάτων, η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στηρίχθηκε στην υψηλή συμμετοχή των παραδοσιακών ψηφοφόρων τους, αλλά και στη μετατόπιση ανεξάρτητων ψηφοφόρων προς το κόμμα, ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή ρεπουμπλικανική παρουσία.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η επιλογή των Δημοκρατικών να κατεβάσουν υποψηφίους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ακόμη και σε περιφέρειες που πριν από λίγους μήνες θεωρούνταν πρακτικά χαμένες.

U.S. Midterm Election Results | Democrats’ Stunning Gains, Trump’s First Reaction to the ‘Blue Tsunami’ – Trump: If I was on ballot, we’d win in a landslide It remains to be seen whether the Trump camp will approach the Department of Justice with allegations of voter fraud following these electoral setbacks: @akankshaswarups shares more details with @Zakka_Jacob — TIMES NOW (@TimesNow) November 4, 2026

Η στρατηγική αυτή απέδωσε, ιδιαίτερα επειδή αρκετοί Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι δυσκολεύτηκαν να ξεπεράσουν τη φθορά της δημοτικότητας του Τραμπ και την οργή των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές.

Ωστόσο, η ανάκτηση του Κογκρέσου μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι για τους Δημοκρατικούς.

Οι ψηφοφόροι πιθανότατα θα απαιτήσουν από τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και όχι απλώς αντιπολίτευση στον Τραμπ.

Τα περιθώρια νομοθετικών πρωτοβουλιών θα παραμείνουν περιορισμένα, καθώς ο πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο. Παράλληλα, ο Τραμπ θα μπορεί πλέον να επιχειρήσει να επιρρίψει στους Δημοκρατικούς μέρος της ευθύνης για την κατάσταση της οικονομίας.

Ο ίδιος δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι θα αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.

Η οργή των ψηφοφόρων για την ακρίβεια τιμώρησε τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει τους Αμερικανούς να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Όπως αποδείχθηκε, οι ψηφοφόροι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του, αλλά το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για το κόμμα του.

Τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα και τα exit polls αποτύπωσαν μια κοινωνία βαθιά δυσαρεστημένη, με την ακρίβεια και την πορεία της οικονομίας να κυριαρχούν στα κριτήρια των ψηφοφόρων.

Πολλοί Αμερικανοί δήλωσαν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με δύο χρόνια πριν.

Σύμφωνα με τα exit polls που πραγματοποίησε η SSRS για λογαριασμό κοινοπραξίας αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, στην οποία συμμετείχαν μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και το Associated Press, σχεδόν εννέα στους δέκα ψηφοφόρους χαρακτήρισαν το κόστος ζωής καθοριστικό ή ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την επιλογή τους.

Ο Τραμπ είχε εκλεγεί το 2024 υποσχόμενος να περιορίσει τον υψηλό πληθωρισμό. Ωστόσο, οι δασμοί που επέβαλε στα εισαγόμενα προϊόντα και ο πόλεμος με το Ιράν επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση για πολλούς Αμερικανούς.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η απάντησή του ήταν να καλέσει τους πολίτες να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος, την ώρα που η δημοτικότητά του υποχωρούσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων απέδωσαν στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές, ενώ περίπου τρεις στους τέσσερις δήλωσαν δυσαρεστημένοι ή οργισμένοι με την κατεύθυνση στην οποία κινείται η χώρα.

Παράλληλα, καταγράφηκε εκτεταμένη ανησυχία για τη διαφθορά στους κυβερνητικούς μηχανισμούς.

Οι προσωπικές επιλογές του Τραμπ δεν δικαιώθηκαν

Η εκλογική βραδιά δεν αποτέλεσε απλώς μια βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και προσωπικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρκετοί υποψήφιοι που είχε επιλέξει και στηρίξει ο ίδιος, σε ορισμένες περιπτώσεις παρά τις αντιρρήσεις τοπικών στελεχών του κόμματος, ηττήθηκαν σε αναμετρήσεις τις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούσαν ότι μπορούσαν να κερδίσουν.

Στη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα, οι εκλεκτοί του Τραμπ, Ντάρλιν Γκράχαμ και Μάικλ Γουάτλεϊ, δεν κατάφεραν να επικρατήσουν, ενώ στο Τέξας ο Κεν Πάξτον υπέστη καθαρή ήττα.

Οι επιλογές αυτές έφεραν τους Ρεπουμπλικανούς σε δύσκολη θέση ακόμη και σε πολιτείες όπου είχαν αρχικά το προβάδισμα.

Οι απώλειες αναμένεται να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση για το πολιτικό ένστικτο του Τραμπ και ιδιαίτερα για την τάση του να δίνει προτεραιότητα στην προσωπική αφοσίωση των υποψηφίων, αντί στην ικανότητά τους να προσελκύουν ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια.

Τα exit polls αποκάλυψαν, παράλληλα, ότι η εκλογική συμμαχία που του είχε χαρίσει τη νίκη το 2024 εμφανίζεται πλέον σοβαρά αποδυναμωμένη.

Οι Ρεπουμπλικανοί κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση της στήριξής τους μεταξύ των μαύρων ανδρών, των ισπανόφωνων και των νεότερων ψηφοφόρων, ομάδες που είχαν συμβάλει στην προηγούμενη εκλογική επικράτηση του Τραμπ.

#BREAKING: Democrats win control of US Senate with 51 seats in midterm elections, ending Republican majority – US media https://t.co/6VAXn1t8qg — TRT World (@trtworld) November 4, 2026

Η οικονομία αποδείχθηκε ισχυρότερη από την πολιτική του φόβου

Τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί επιχείρησαν να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως επικίνδυνους ριζοσπάστες και κομμουνιστές που θα οδηγούσαν τη χώρα στην καταστροφή εάν κέρδιζαν τις εκλογές.

Η στρατηγική αυτή, όμως, δεν απέδωσε.

Οι ψηφοφόροι αποδείχθηκαν πολύ περισσότερο προβληματισμένοι για τις τιμές των τροφίμων και της βενζίνης, ζητώντας ουσιαστικές απαντήσεις για το πώς η κυβέρνηση θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος ζωής.

Ο Τραμπ υποστήριζε επανειλημμένα ότι μια νίκη των Δημοκρατικών θα μετέτρεπε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε «κομμουνιστική χώρα».

Παράλληλα, ισχυριζόταν ότι οι παραδοσιακοί κομματικοί μηχανισμοί των Δημοκρατικών σε διάφορες πολιτείες είχαν αντικατασταθεί από «παρανοϊκούς και ριζοσπάστες».

Η επίκληση του φόβου έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό πολιτικό εργαλείο σε αρκετές αμερικανικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Τραμπ δεν κατάφερε να πείσει τους ψηφοφόρους ότι οι Δημοκρατικοί συνιστούν υπαρξιακή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οικονομική ανασφάλεια αποδείχθηκε ισχυρότερη από την ιδεολογική αντιπαράθεση, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

Τέλος στον «μήνα του μέλιτος» του Τραμπ με τους ισπανόφωνους

Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα των εκλογών αφορά τη μεταστροφή των ισπανόφωνων ψηφοφόρων, οι οποίοι είχαν συμβάλει καθοριστικά στη νίκη του Τραμπ το 2024.

Η περίοδος πολιτικής προσέγγισης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και σε ένα σημαντικό τμήμα αυτής της εκλογικής ομάδας φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί.

Η εξέλιξη συνιστά σοβαρό πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι υπολόγιζαν στην υποστήριξη των ισπανόφωνων για να επικρατήσουν σε κρίσιμες αναμετρήσεις από την Καλιφόρνια μέχρι τη Φλόριντα.

Στο Τέξας, όπου περίπου τέσσερις στους δέκα κατοίκους είναι ισπανόφωνοι, οι Δημοκρατικοί απέσπασαν τόσο τη θέση του κυβερνήτη όσο και την έδρα της Γερουσίας, σύμφωνα με τις προβολές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Στη νοτιοανατολική Φλόριντα, όπου επίσης υπάρχει ισχυρή ισπανόφωνη παρουσία, η Δημοκρατική Πία Νταντίγια επικράτησε στην 22η εκλογική περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι τα όριά της είχαν πρόσφατα αναχαραχθεί με τρόπο που ευνοούσε τους Ρεπουμπλικανούς.

Το 2024, ο Τραμπ είχε καταφέρει να προσελκύσει σχεδόν τους μισούς ισπανόφωνους ψηφοφόρους, έναντι περίπου του ενός τρίτου το 2020.

Δύο χρόνια αργότερα, μεγάλο μέρος αυτής της εκλογικής βάσης εγκατέλειψε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Σύμφωνα με τα exit polls, η υποστήριξη των ισπανόφωνων προς τους Ρεπουμπλικανούς υποχώρησε στο 33%, από 46% το 2024, με την οικονομική δυσαρέσκεια να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της μεταστροφής.

Η σημασία της ισπανόφωνης ψήφου αποτυπώθηκε και σε δύο ιστορικές εκλογικές νίκες.

Η Τζίνα Ινοχόσα αναμένεται να γίνει η πρώτη ισπανόφωνη γυναίκα κυβερνήτης του Τέξας, ενώ ο Χαβιέρ Μπεσέρα θα είναι ο πρώτος ισπανόφωνος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας που εκλέγεται με λαϊκή ψήφο.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τον αυξανόμενο πολιτικό ρόλο των ισπανόφωνων ψηφοφόρων και την ικανότητά τους να καθορίζουν τις ισορροπίες σε κρίσιμες πολιτείες.

Το συνολικό μήνυμα των ενδιάμεσων εκλογών είναι σαφές: η δυσαρέσκεια για την οικονομία και η φθορά της δημοτικότητας του Τραμπ αποδείχθηκαν ισχυρότερες από την κομματική πίστη και τις παραδοσιακές εκλογικές ισορροπίες. Οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τον έλεγχο του Κογκρέσου, αλλά μαζί και την πρόκληση να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.