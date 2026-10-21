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Την επιστροφή των υπερβολικών κερδών που αποκόμισαν επενδυτές από τα εμπλεκόμενα στο οικονομικό σκάνδαλο ταμεία ζητά η τουρκική κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα παρέμβει η Δικαιοσύνη. Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ ανακοίνωσε ότι οι αρχές θα απευθυνθούν αρχικά σε όσους πραγματοποίησαν κέρδη τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Σιμσέκ διευκρίνισε ότι έχουν ήδη αρχίσει να κατατίθενται ποσά σε ειδικούς λογαριασμούς επιστροφής χρημάτων, ενώ η κυβέρνηση έχει καθορίσει τα κριτήρια για τη διεκδίκηση των κερδών.

«Έχουμε θέσει ορισμένα όρια και όσοι κέρδισαν πραγματικές αποδόσεις 10 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών και άνω θα προσεγγιστούν πρώτοι. Εάν δεν επιστρέψουν οικειοθελώς τα κέρδη τους, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα κινήσει τις σχετικές νομικές διαδικασίες», δήλωσε.

Εντοπισμός κερδών μέσω αλγορίθμου

Ο υπουργός ανέφερε ότι ειδικός αλγόριθμος εντόπισε όσοι αποκόμισαν υπερβολικά κέρδη. Τα στοιχεία τους διαβιβάστηκαν στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως εξήγησε, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν οικειοθελώς τα ποσά που τους αναλογούν ώστε να αποφύγουν περαιτέρω ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές.

Για τη διαδικασία εκκαθάρισης, ο Σιμσέκ επανέλαβε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν δημόσιοι πόροι. Προανήγγειλε ενδιάμεσες καταβολές, καθώς η οριστική διευθέτηση των απαιτήσεων θα απαιτήσει χρόνο.