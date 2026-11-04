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Τέσσερις σημαντικές εκλογικές νίκες κατέγραψε η ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς ισάριθμοι ομογενείς βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρά τη γενικότερη εκλογική υποχώρηση της παράταξης του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για τη Νικόλ Μαλλιωτάκη στη Νέα Υόρκη και τους Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρόνις στη Φλόριντα, οι οποίοι επικράτησαν στις εκλογικές τους περιφέρειες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις του Associated Press.

Οι τέσσερις επανεκλογές διασφαλίζουν τη συνέχιση της παρουσίας Ελληνοαμερικανών Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσιγκτον αλλάζουν σημαντικά.

Παράλληλα, διατηρείται η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση πολιτικών που έχουν αναπτύξει δεσμούς με την ομογένεια και, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για ζητήματα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Τέταρτη συνεχόμενη θητεία στη Νέα Υόρκη

Μία ακόμη εκλογική νίκη σημείωσε η Νικόλ Μαλλιωτάκη, η οποία επανεξελέγη στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη θητεία της στο Κογκρέσο.

Η περιφέρεια περιλαμβάνει το Στέιτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν, περιοχές στις οποίες η Ελληνοαμερικανίδα πολιτικός έχει διαμορφώσει ισχυρή εκλογική παρουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Associated Press, με καταμετρημένο το 84% των ψήφων, η Μαλλιωτάκη συγκέντρωνε 91.539 ψήφους, ποσοστό 56,6%, έναντι 69.915 ψήφων και 43,2% του Δημοκρατικού αντιπάλου της, Μάικ ΝτεΣίλις.

Η εκλογική της επικράτηση επιβεβαιώθηκε από το Associated Press στις 04:26 τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.

Η Μαλλιωτάκη εισήλθε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2020, ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει επί σχεδόν μία δεκαετία στο νομοθετικό σώμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, από το 2011 έως το 2020.

Το 2017 είχε διεκδικήσει και τη δημαρχία της Νέας Υόρκης ως υποψήφια των Ρεπουμπλικανών.

Με ελληνική και κουβανική καταγωγή, διατηρεί στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ενώ έχει αναλάβει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το Κυπριακό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γκας Μπιλιράκης: Συνεχίζει την παρουσία του στο Κογκρέσο από το 2007

Στη Φλόριντα, ο Γκας Μπιλιράκης εξασφάλισε ακόμη μία θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας στη 12η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας.

Ο έμπειρος Ρεπουμπλικανός πολιτικός, ο οποίος υπηρετεί στο Κογκρέσο αδιάλειπτα από τον Ιανουάριο του 2007, συγκέντρωσε 145.109 ψήφους και ποσοστό 52,8%.

Η Δημοκρατική αντίπαλός του, Κίμπερλι Όβερμαν, έλαβε 126.241 ψήφους, ποσοστό 45,9%, ενώ ο ανεξάρτητος υποψήφιος Μπράντεν Σκρίβενερ περιορίστηκε στο 1,3%.

Ο Μπιλιράκης αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Εξελέγη για πρώτη φορά το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Μάικλ Μπιλιράκη, ο οποίος είχε επίσης διατελέσει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η οικογενειακή αυτή παρουσία στο αμερικανικό Κογκρέσο συνδέεται με μακρά πολιτική δραστηριότητα και στενούς δεσμούς με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Γκας Μπιλιράκης έχει ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα που αφορούν την ελληνοαμερικανική συνεργασία, αλλά και με θέματα εξωτερικής πολιτικής που σχετίζονται με την Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα εκλογική του νίκη διασφαλίζει τη συνέχιση αυτής της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας.

Μάικ Χαριδόπουλος: Δεύτερη θητεία με 53,2% στη Φλόριντα

Στην 8η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα, ο Μάικ Χαριδόπουλος επικράτησε της Δημοκρατικής υποψήφιας Τζένιφερ Τζένκινς, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία του στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός είχε λάβει 158.433 ψήφους, ποσοστό 53,2%, έναντι 139.328 ψήφων και 46,8% της αντιπάλου του.

Ο Χαριδόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2024, όταν διαδέχθηκε τον Ρεπουμπλικανό Μπιλ Πόσεϊ.

Ωστόσο, η πολιτική του διαδρομή είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα σε επίπεδο πολιτείας.

Είχε υπηρετήσει τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία της Φλόριντα, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη νομοθετική διαδικασία.

Μάλιστα, από το 2010 έως το 2012 διετέλεσε πρόεδρος της Γερουσίας της Φλόριντα, καταλαμβάνοντας ένα από τα σημαντικότερα πολιτειακά αξιώματα.

Με τη νέα εκλογική του νίκη, ο Χαριδόπουλος ενισχύει την παρουσία του στην ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή, διατηρώντας παράλληλα την εκπροσώπηση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας της Φλόριντα στο Κογκρέσο.

Τζίμι Πατρόνις: Καθαρή επικράτηση με 60,4%

Τη μεγαλύτερη εκλογική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων Ελληνοαμερικανών ρεπουμπλικανών κατέγραψε ο Τζίμι Πατρόνις, ο οποίος επικράτησε στην 1η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα.

Με καταμετρημένο το 82% των ψήφων, ο Πατρόνις συγκέντρωνε 145.676 ψήφους, ποσοστό 60,4%, έναντι 91.014 ψήφων και 37,8% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Γκέι Βαλιμόντ.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Τάιλερ Λ. Ντέιβις έλαβε 1,8%.

Η επικράτηση αυτή εξασφαλίζει στον Πατρόνις την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο ίδιος είχε εισέλθει στο Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2025, όταν κέρδισε αναπληρωματική εκλογή για την κάλυψη της έδρας που είχε αφήσει κενή ο Ματ Γκετζ.

Πριν από την εκλογή του σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο Πατρόνις είχε διαγράψει πολυετή πολιτική πορεία στη Φλόριντα.

Από το 2017 έως το 2025 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της πολιτείας, ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Φλόριντα.

Η νέα του νίκη αποτελεί συνέχεια της πολιτικής παρουσίας που έχει διαμορφώσει στην πολιτεία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν ισχυρή εκλογική βάση.

Η επόμενη ημέρα για την ελληνοαμερικανική παρουσία στην Ουάσιγκτον

Οι τέσσερις εκλογικές νίκες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των μεγάλων ανακατατάξεων που προκάλεσαν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Παρότι οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι τέσσερις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν να διατηρήσουν τις περιφέρειές τους.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη συνεχίζει να εκπροσωπεί τη Νέα Υόρκη, ενώ οι Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνις διατηρούν τις έδρες τους στη Φλόριντα.

Οι τέσσερις πολιτικοί διαθέτουν διαφορετική εμπειρία και διαδρομή, από τον Μπιλιράκη, που βρίσκεται στο Κογκρέσο σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι τον Πατρόνις, ο οποίος εξασφάλισε μόλις την πρώτη πλήρη θητεία του.

Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί η ελληνική καταγωγή και η παρουσία τους στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς και η σύνδεσή τους με την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Η διατήρηση αυτών των εδρών επιτρέπει στην ομογένεια να συνεχίσει να διαθέτει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε ζητήματα που αφορούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ένα Κογκρέσο με νέους πολιτικούς συσχετισμούς, η επανεκλογή των τεσσάρων Ελληνοαμερικανών διατηρεί μια σταθερή παρουσία στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου που αρχίζει τον Ιανουάριο του 2027.