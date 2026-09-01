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Με ένα επικό βίντεο με τον Δαβίδ να πετάει μια πέτρα από τη σφεντόνα του, αυτή να γίνεται πύραυλος και ναι καταρρίπτει τον εισερχόμενο κίνδυνο από αέρος «σφράγισε» η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών συστημάτων Rafael τη συμμετοχή της στη συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα στο Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ώστε να ξεκινήσει η ενεργοποίηση του ελληνικού πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντι-drone και αντιβαλλιστικού Θόλου.

Η Rafael είναι η εταιρεία πίσω από το σύστημα David’s Sling («η σφεντόντα του Δαβίδ), ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται ήδη από το Ισραήλ για τον δικό του Iron Dome.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ η συμφωνία άνω των 3 δισ. είναι η «μεγαλύτερη αμυντική εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ». Παράλληλα, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Ισραήλ θα προμηθεύσει άλλη χώρα με ένα «ολοκληρωμένο αμυντικό σύστημα έναντι ενός ευρέος φάσματος απειλών», συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Όπως σημειώνουν οι Times of Israel, η συμφωνία έρχεται επίσης εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, λόγω της προσπάθειας της Άγκυρας να επεκτείνει την επιρροή της στη Συρία αναφέροντας ότι «η Τουρκία αποτελεί παραδοσιακό αντίπαλο της Ελλάδας και τα οπλικά συστήματα αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να συμβάλουν στην άμυνα της Αθήνας απέναντι στη γειτονική χώρα».

«Το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην αμυντική συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας, ενός βασικού στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επιλογή της ισραηλινής τεχνολογίας από την Ελλάδα ως κορμού του πιο φιλόδοξου προγράμματος ενίσχυσης της αεράμυνάς της την τελευταία δεκαετία αντανακλά το βάθος της εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των δύο χωρών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι η απόφαση για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ελήφθη κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα. «Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Σε μια περίοδο κατά την οποία παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική συνεργασία τους και θα ενεργούν αποφασιστικά για τη διατήρηση της σταθερότητας και την προστασία της ασφάλειας και των κοινών τους συμφερόντων», δήλωσε ο Κατς, κάνοντας προφανώς αναφορά στην Τουρκία.

«Η συμφωνία ασφάλειας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο» τόνισε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσθέτοντας ότι η συμφωνία «είναι ακόμη μία απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ» και «μια κίνηση που εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών.»

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