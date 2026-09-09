Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Ισραήλ ζήτησε από τη Βρετανία να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μέσα σε 30 ημέρες, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η απόφαση αποτελεί μέρος σειράς αντιποίνων της ισραηλινής κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση κυρώσεων από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τον Καναδά κατά ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ εκπροσωπεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε ζητήματα που αφορούν τους Παλαιστινίους στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Η παρουσία Βρετανών διπλωματών στην περιοχή χρονολογείται από το 1839.

Παράλληλα με το κλείσιμο του προξενείου, οι Βρετανοί διπλωμάτες που υπηρετούν σε αυτό αναμένεται να χάσουν το διπλωματικό τους καθεστώς μετά την παρέλευση της 30ήμερης προθεσμίας.

Αντιδράσεις από το Λονδίνο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Έντ Μίλιμπαντ, δήλωσε ότι λυπάται για την απόφαση του Ισραήλ, ωστόσο ανέφερε ότι δεν αποτέλεσε έκπληξη.

«Εξετάσαμε το κόστος και τα οφέλη της δράσης και θεωρήσαμε ότι δεν μπορούσαμε απλώς να παρακολουθούμε, επειδή φοβόμασταν τις ενέργειες του Ισραήλ», δήλωσε στο BBC.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Μίλιμπαντ είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι «έκλεισε τα μάτια» στη βία Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι Βρετανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν σε αμερικανική αποστολή συντονισμού για τη Γάζα θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη χώρα μέσα σε επτά ημέρες, ενώ το ίδιο ισχύει για Βρετανούς διπλωμάτες που βρίσκονται στη Ραμάλα.

Περιορισμοί σε Βρετανούς αξιωματούχους

Η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε ακόμη να απαγορεύσει στη Βρετανία να συνεχίσει την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, 12 Βρετανοί βουλευτές και άλλοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην αρχηγός των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, αναμένεται να αποκλειστούν από την είσοδο στο Ισραήλ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν σχολίασε τις πληροφορίες για το κλείσιμο του προξενείου.

Οι κυρώσεις που προκάλεσαν την κρίση

Οι βρετανικές κυρώσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, αλλά και μέτρα κατά εταιρειών και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στους εποικισμούς, όπως κατασκευές, υποδομές, χρηματοδότηση και ακίνητα.

Η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν αντίστοιχα μέτρα, ενώ ακόμη εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Δανία και η Πορτογαλία, στήριξαν την πρωτοβουλία του Λονδίνου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, χαρακτήρισε τις κυρώσεις «ηθικά στρεβλές» και κατηγόρησε τη Βρετανία για «ωμή παρέμβαση στις υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους».

Αυξανόμενη διπλωματική πίεση στο Ισραήλ

Οι νέες κυρώσεις αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά διεθνών πιέσεων κατά της πολιτικής εποικισμών του Ισραήλ και ενισχύουν την εικόνα διπλωματικής απομόνωσης της χώρας από ορισμένους παραδοσιακούς συμμάχους της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μέχρι στιγμής κρατήσει πιο συγκρατημένη στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να δει «οτιδήποτε αποσταθεροποιητικό» στη Δυτική Όχθη, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει ειδικά τις βρετανικές κυρώσεις.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται να συνεδριάσει για να εξετάσει περαιτέρω απαντήσεις προς τις χώρες που συμμετείχαν στις κυρώσεις ή τις υποστήριξαν.

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης: Το ενεργειακό τόξο από Αίγυπτο και Κύπρο μέχρι Γαλλία και Κόλπο – GREGY, GSI και οι επόμενες κινήσεις

Από τη γέννηση μέχρι το πανεπιστήμιο: Τρία νέα «μπόνους» για οικογένειες

Πολυτελής κατοικία: Ο φόρος 15%, οι ξένοι αγοραστές και ο κίνδυνος για τις νέες αναπτύξεις, από το Ελληνικό έως την Πελοπόννησο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ