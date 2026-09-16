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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να προχωρήσουν στη μεταφορά χιλιάδων βομβών στο Ισραήλ, σε ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα βαρέων πυρομαχικών που έχουν δοθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η πιθανή συμφωνία, συνολικής αξίας έως 2,8 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώθηκε από δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ενώ είχε δημοσιευθεί αρχικά από την Washington Post.

Το πακέτο περιλαμβάνει έως και 20.000 βόμβες MK-84, 20.000 BLU-117, καθώς και έως 20.000 διατρητικές κεφαλές I-2000 Penetrator. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά πυρομαχικά, με τις MK-84, για παράδειγμα, να μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές, δημιουργώντας μεγάλους κρατήρες και διαπερνώντας μεταλλικές και τσιμεντένιες κατασκευές.

Η σχεδιαζόμενη μεταφορά αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν προτίθεται να περιορίσει τη στρατιωτική στήριξη προς το Ισραήλ, παρά τις πιέσεις από μέρος ψηφοφόρων και βουλευτών για μείωση της αμερικανικής βοήθειας, εν μέσω κατηγοριών κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει βαριά πυρομαχικά τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο. Η Washington Post ανέφερε ότι η χώρα έχει δεχθεί κριτική για τη χρήση βομβών MK-84 ακόμη και σε περιοχές της Γάζας που είχαν χαρακτηριστεί ως ασφαλείς ζώνες για αμάχους.

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς σε αρκετές εσωκομματικές αναμετρήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν ενισχυθεί υποψήφιοι που ασκούν κριτική στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παρότι η διαδικασία περιγράφεται συνήθως ως «πώληση» όπλων, στην πράξη οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν το Ισραήλ μέσω του προγράμματος Foreign Military Financing, ώστε η χώρα να προμηθεύεται αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Οι αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου έχουν ενημερωθεί ανεπίσημα για τη συμφωνία, ωστόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει ακόμη υποβάλει επισήμως την πρόταση για την προβλεπόμενη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Λευκός Οίκος δεν είχε σχολιάσει την εξέλιξη μέχρι την Τρίτη το βράδυ.

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