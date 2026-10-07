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Ισχυρό πολιτικό και συμβολικό πλήγμα δέχθηκε η τουρκική αντιπολίτευση καθώς ακόμη και η Σμύρνη, το ιστορικό προπύργιο των κεμαλιστών και της κοσμικής αντιπολίτευσης, περνά πλέον υπό τον έλεγχο του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης, ο Τζεμίλ Τουγκάι, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2024 με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και αποχώρησε από αυτό τον περασμένο Ιούνιο, εντάχθηκε σήμερα επισήμως στο κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μία εξέλιξη-καμπή για τις πολιτικές ισορροπίες στην Τουρκία.

Η πολιτική σημασία της μετακίνησης του Τζεμίλ Τουγκάι υπερβαίνει κατά πολύ μία ακόμη μεταγραφή δημάρχου, καθώς η Σμύρνη αποτελεί μία από τις ισχυρότερες παραδοσιακές βάσεις της κεμαλικής αντιπολίτευσης. Το AKP δεν είχε καταφέρει ποτέ να κερδίσει τον Μητροπολιτικό Δήμο Σμύρνης μέσω εκλογών, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2024 ο Τουγκάι είχε εκλεγεί με το CHP συγκεντρώνοντας περίπου 49%, έναντι 37% του υποψηφίου του AKP.

Με τη σημερινή ένταξη του Τζεμίλ Τουγκάι στο κυβερνών κόμμα, η διοίκηση του Μητροπολιτικού Δήμου περνά για πρώτη φορά στο AKP χωρίς το κόμμα του Ερντογάν να έχει κερδίσει τον δήμο στις κάλπες.

Ο Τουγκάι είχε αποχωρήσει από το CHP στις 19 Ιουνίου και έκτοτε ασκούσε τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος δήμαρχος. Το τελευταίο διάστημα είχαν ενταθεί οι πληροφορίες ότι βρισκόταν κοντά στην προσχώρησή του στο κυβερνών κόμμα, ιδιαίτερα μετά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η μετακίνηση επισημοποιήθηκε σήμερα στην ‘Αγκυρα κατά τη «Συνάντηση Έναρξης του Νομοθετικού Έτους με τους βουλευτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης», όπου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τοποθέτησε προσωπικά την κονκάρδα του AKP στο πέτο του δημάρχου της Σμύρνης.

Υποδεχόμενος τον Τζεμίλ Τουγκάι στις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος, ο Ερντογάν δήλωσε: «Καλώς ήρθατε, Δήμαρχε του Μητροπολιτικού Δήμου της Σμύρνης Τζεμίλ Τουγκάι. Καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης».

Λίγο νωρίτερα, κατά την άφιξή του στα κεντρικά γραφεία του AKP στην ‘Αγκυρα, ο Τουγκάι είχε περιοριστεί σε μία σύντομη δήλωση προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας: «Αγαπώ πολύ τη Σμύρνη. Τη Σμύρνη την περιμένουν όμορφα πράγματα, κανείς να μην ανησυχεί».

Βαρύ πλήγμα για την αντιπολίτευση

Η απώλεια του πολιτικού ελέγχου της Σμύρνης αποκτά ιδιαίτερο βάρος για την αντιπολίτευση ακριβώς λόγω της ιστορικής και ιδεολογικής ταυτότητας της πόλης. Η Σμύρνη έχει αποτελέσει επί δεκαετίες μία από τις πιο σταθερές εκλογικές βάσεις της κοσμικής και κεμαλικής παράταξης και μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις που παρέμεναν εκτός της επιρροής του AKP.

Η πολιτική βαρύτητα της εξέλιξης είχε φανεί ήδη από την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης στις πληροφορίες περί επικείμενης μετακίνησης του Τουγκάι. «Τη Σμύρνη δεν την κέρδισες ποτέ στην κάλπη και δεν θα την κερδίσεις», είχε δηλώσει ο Οζγκιούρ Οζέλ απευθυνόμενος στον Ερντογάν, πριν ακόμη επισημοποιηθεί η προσχώρηση του δημάρχου στο ΑΚΡ.

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