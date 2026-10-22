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Σε προσεκτική επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, μειώνοντας το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, υπό τον διοικητή Φατίχ Καραχάν, αποφάσισε την Πέμπτη να μειώσει το επιτόκιο επαναγοράς διάρκειας μίας εβδομάδας (one-week repo rate) κατά 100 μονάδες βάσης, στο 36% από 37%. Η απόφαση ευθυγραμμίστηκε με τις προβλέψεις της πλειονότητας των 20 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας στο 39% από 40%, καθώς και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων μίας ημέρας στο 34,5% από 35,5%.

Στη συνοδευτική ανακοίνωση, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής υπογράμμισε ότι το μέγεθος και ο χρόνος των επόμενων παρεμβάσεων θα αποφασίζονται με προσοχή, ξεχωριστά σε κάθε συνεδρίαση, με βασικό κριτήριο τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Η αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών ήταν συγκρατημένη, με τον τραπεζικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,8% στις 14:50, ώρα Κωνσταντινούπολης. Την ίδια στιγμή, η τουρκική λίρα παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη, με την ισοτιμία της να διαμορφώνεται στις 49,63 λίρες ανά δολάριο.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισε η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 29,7%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021. Η κεντρική τράπεζα επισήμανε ότι οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες επιβεβαιώνουν την επιβράδυνση της υποκείμενης τάσης του πληθωρισμού.

Παράλληλα, τόσο η καταναλωτική ζήτηση όσο και η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης, δημιουργώντας πρόσθετα περιθώρια για μείωση του κόστους δανεισμού. Ωστόσο, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις προοπτικές, υποχρεώνοντας τη νομισματική αρχή να διατηρεί επιφυλακτική στάση.

Η Zumrut Imamoglu, επικεφαλής οικονομολόγος της Nomura Holdings για την Τουρκία, εκτιμά ότι η καθοδήγηση της κεντρικής τράπεζας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μειώσεων επιτοκίων εντός του έτους. Όπως επισημαίνει, η μελλοντική πορεία του βασικού επιτοκίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες, ενώ δεν αποκλείονται μικρότερες μειώσεις ή προσωρινές παύσεις στη διαδικασία χαλάρωσης.

Η Nomura προβλέπει νέα μείωση κατά 100 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.

Πέρα από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, σημαντικό ρόλο στην απόφαση ενδέχεται να διαδραμάτισε και η κρίση στην τουρκική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία ξέσπασε τον περασμένο μήνα, όταν γνωστά επενδυτικά funds αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων.

Η Hande Sekerci, επικεφαλής οικονομολόγος της Is Asset Management, εκτιμά ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο θα μπορούσαν να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Όπως εξηγεί, οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιουσία των επενδυτών ενδέχεται να περιορίσουν την κατανάλωση, δημιουργώντας περιθώριο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.

Η ίδια εκτιμά ότι υπάρχει δυνατότητα για νέα μείωση κατά 100 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, επισημαίνοντας πάντως ότι η κεντρική τράπεζα διατήρησε προσεκτικό τόνο στην ανακοίνωσή της, επικαλούμενη τις μηνιαίες διακυμάνσεις του πληθωρισμού τον Οκτώβριο.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση της οικονομολόγου του Bloomberg Economics, Selva Bahar Baziki, η οποία θεωρεί ότι, πέρα από τη θετική εξέλιξη του πληθωρισμού, η πρόσφατη αναταραχή στα επενδυτικά κεφάλαια ενδέχεται να αποτέλεσε πρόσθετο παράγοντα υπέρ της μείωσης.

Η κεντρική τράπεζα είχε ήδη προχωρήσει σε στοχευμένα μέτρα χαλάρωσης μετά την κρίση, επιχειρώντας να περιορίσει τις πιέσεις ρευστότητας που αντιμετώπιζαν τράπεζες και επιχειρήσεις.

Κατά την ανάλυσή της, η μείωση του Οκτωβρίου επεκτείνει πλέον τη χαλάρωση των χρηματοδοτικών συνθηκών στο σύνολο της οικονομίας.

Η έκταση της κρίσης στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομικού Προγραμματισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ.

Οι ρυθμιστικές αρχές διέταξαν τελικά την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων. Από τους σχεδόν 500.000 επενδυτές που επηρεάστηκαν, λιγότεροι από 50.000 είχαν μέχρι στιγμής λάβει πληρωμές. Το συνολικό ποσό που είχε καταβληθεί ανερχόταν σε 40,8 δισ. τουρκικές λίρες, ή περίπου 822,1 εκατ. δολάρια.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά, η κεντρική τράπεζα αύξησε τον όγκο χρηματοδότησης μέσω πράξεων επαναγοράς τίτλων και χαλάρωσε ορισμένα όρια πιστωτικής επέκτασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούσαν στην άμβλυνση των πιέσεων που προκάλεσε η κρίση στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η προηγούμενη μείωση του βασικού επιτοκίου από την τουρκική κεντρική τράπεζα είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η νομισματική αρχή είχε ουσιαστικά προχωρήσει σε έμμεση αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, αναστέλλοντας τις εβδομαδιαίες δημοπρασίες repo. Αντί αυτών, παρείχε ρευστότητα μέσω του ακριβότερου επιτοκίου δανεισμού μίας ημέρας, το οποίο εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο 40%.

Στα τέλη Αυγούστου, η κεντρική τράπεζα επέστρεψε στη χρηματοδότηση με βάση το επίσημο επιτόκιο πολιτικής. Η νέα απόφαση του Οκτωβρίου σηματοδοτεί την επιστροφή στις μειώσεις επιτοκίων, με την κεντρική τράπεζα να επιχειρεί να αξιοποιήσει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, χωρίς να παραβλέπει τους κινδύνους από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αναταραχή στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.