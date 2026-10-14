Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Άγκυρα επιτρέπει στην τουρκική λίρα να υποχωρεί με ταχύτερο ρυθμό, προκειμένου να αποτρέψει μια ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωση του νομίσματος μακροπρόθεσμα, όπως ανέφερε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, σε συναντήσεις με επενδυτές στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Ο Καραχάν εξήγησε ότι η επίδραση της υποτίμησης του νομίσματος στον πληθωρισμό έχει περιοριστεί, καθώς η οικονομική δραστηριότητα έχει επίσης εξασθενήσει. Με αυτόν τον τρόπο αιτιολόγησε τη χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται η προσαρμογή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς αναφέρονταν σε συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται ότι ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας βρίσκεται στην Μπανγκόκ για τις ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Καραχάν υπογράμμισε στις συναντήσεις τη σημασία της διατήρησης ενός βιώσιμου πλαισίου συναλλαγματικής πολιτικής. Ο διοικητής επισήμανε ότι η θητεία του ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2028 και δήλωσε ότι επιθυμεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο διάδοχός του να θεωρήσει αναγκαία μια μεγάλη υποτίμηση, η οποία θα μπορούσε να εξανεμίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι προσαρμογές στον ρυθμό υποτίμησης πρέπει να γίνονται με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων σε τουρκικές λίρες παραμένουν ελκυστικές για τους εγχώριους αποταμιευτές και τα νοικοκυριά.

Υπό τη διοίκηση του Καραχάν, η κεντρική τράπεζα έχει διαχειριστεί στενά τη σταδιακή υποχώρηση της λίρας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που βασίζεται στην αποκαλούμενη «πραγματική ανατίμηση» του νομίσματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία ποσοστιαία υποτίμηση της λίρας διατηρείται χαμηλότερα από τον μηνιαίο ρυθμό πληθωρισμού.

Ο συνδυασμός μιας προβλέψιμης συναλλαγματικής πορείας και υψηλών επιτοκίων έχει προσελκύσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από το εξωτερικό στην Τουρκία, μέσω της στρατηγικής που είναι γνωστή ως carry trade. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι επενδυτές δανείζονται σε ένα νόμισμα με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και τοποθετούν τα κεφάλαια σε άλλο νόμισμα που προσφέρει υψηλότερα επιτόκια, επιδιώκοντας να επωφεληθούν από τη διαφορά των αποδόσεων.

Η Τουρκία εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα βασικά επιτόκια παγκοσμίως, με το επιτόκιο επαναγοράς διάρκειας μίας εβδομάδας να διαμορφώνεται στο 37%. Τον Σεπτέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε κάτω από το 30% για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια σταθεροποίησης της τουρκικής οικονομίας. Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής θα προχωρήσει σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, υπό την προεδρία του Καραχάν.

Διαβάστε ακόμη

Επίδομα θέρμανσης: 30% αύξηση στα ποσά – Από 130 έως 1.560 ευρώ για κάθε δικαιούχο

Παραίτηση Γκιλφόιλ – Το παρασκήνιο της Αθήνας, τα μηνύματα και η επόμενη μέρα

Καλαμάτα: Από αποθήκη σταφίδας, boutique hotel (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ