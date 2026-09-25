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Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πρώην αξιωματούχο της κεντρικής τράπεζας Ερκάν Κιλιμτζί, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης έρευνας για την υπόθεση φερόμενης επενδυτικής απάτης τύπου Ponzi, σύμφωνα με το τουρκικό οικονομικό μέσο Ekonomi.

Ο Κιλιμτζί ήταν διευθύνων σύμβουλος της Tera Finansal Yatirimlar Holding, θυγατρικής της Tera Holding, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις τρεις μήνες πριν και χαρακτηρίζοντας «ατυχές» το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην έρευνα.

Ο Ερκάν Κιλιμτζί είχε διατελέσει υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας από το 2016 έως το 2018.

Δεκάδες συλλήψεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας έχουν συλληφθεί περίπου 45 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, αλλά και μέλη διοικητικών συμβουλίων και στελέχη εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο.

Σχεδόν 500.000 επενδυτές έχουν επηρεαστεί από την αναταραχή που προκλήθηκε στην αγορά μετά την αδυναμία ορισμένων διαχειριστών κεφαλαίων, μεταξύ αυτών και της Tera, να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων, εν μέσω μαζικών εκροών κεφαλαίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων του Τεζμέν και δεκάδων ακόμη στελεχών χρηματοοικονομικών εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο επενδύσεις σε μετοχές χαμηλής ρευστότητας

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές που έχουν εξετάσει τις συναλλαγές, ορισμένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που ελέγχονται είχαν συγκεντρώσει μεγάλα ποσά σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας, αυξάνοντας τεχνητά τις τιμές τους και χρησιμοποιώντας στη συνέχεια αυτές τις διογκωμένες αποτιμήσεις ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Τα συγκεκριμένα κεφάλαια εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, ακόμη και σε τριψήφια ποσοστά ετησίως, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδυτικών τους μοντέλων.

Οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν την Πέμπτη συσκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν στην εκκαθάριση περίπου 131 επενδυτικών κεφαλαίων που συνδέονται με την υπόθεση.

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