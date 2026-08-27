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Σε νέα πρόκληση με επίκεντρο τη Ρόδο προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στρεφόμενο κατά της δημιουργίας βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νησί και επαναφέροντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η δημιουργία της βάσης UAV συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που, κατά την Άγκυρα, διέπει τη Ρόδο.

Ειδικότερα, αναφέρει: «Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο αποτελεί παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού».

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