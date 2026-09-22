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Οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες Turkish Airlines, AJet και Pegasus αναστέλλουν από χθες, Δευτέρα, τις πτήσεις από και προς το Ιράν, καθώς τίθενται σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του ιρανικού αεροπορικού τομέα.

Οι ιστοσελίδες της Turkish Airlines και της AJet δεν εμφανίζουν πτήσεις προς το Ιράν έως τον Μάρτιο του 2027, ενώ η Pegasus έχει αφαιρέσει τις πτήσεις προς τη χώρα από το σύστημα κρατήσεών της για το προσεχές διάστημα. Εκπρόσωπος της Turkish Airlines δήλωσε πως δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι πτήσεις θα επαναληφθούν μετά τον Μάρτιο του 2027.

Οι κυρώσεις επηρεάζουν και τα Airbus

Οι αμερικανικές κυρώσεις στον ιρανικό αεροπορικό τομέα είναι τόσο αυστηρές, ώστε οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τις πτήσεις τους.

Οι περιορισμοί στα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη, όπως τα Boeing, ήταν αναμενόμενοι, όμως οι νέες κυρώσεις εμποδίζουν επίσης τη χρήση αεροσκαφών Airbus για πτήσεις προς το Ιράν, καθώς αυτά περιλαμβάνουν εξαρτήματα αμερικανικής κατασκευής.

Από χθες, Δευτέρα, η Mahan Air είναι η μόνη ιρανική αεροπορική εταιρεία που δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί πτήσεις προς την Τουρκία λόγω του κινδύνου που δημιουργούν οι αμερικανικές κυρώσεις. Οι υπόλοιπες ιρανικές αεροπορικές εταιρείες μπορούν προς το παρόν να συνεχίσουν τα δρομολόγιά τους μεταξύ των δύο χωρών.

Πίεση στις τουρκοϊρανικές οικονομικές σχέσεις

Η εξέλιξη σημειώνεται παρά τις σταθερές σχέσεις Τουρκίας και Ιράν και τους εκτεταμένους ενεργειακούς και εμπορικούς δεσμούς των δύο χωρών, καθώς η ‘Αγκυρα φαίνεται να λαμβάνει διαφορετική στάση μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Τουρκία ανακάλεσε την τραπεζική άδεια της Bank Mellat του Ιράν, η οποία λειτουργούσε στη χώρα επί δεκαετίες.

Παράλληλα, η τουρκική τραπεζική εποπτική αρχή ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα τον έλεγχο της Golden Global Investment Bank, μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στην τράπεζα με την κατηγορία ότι μετέφερε κεφάλαια στην ιρανική κυβέρνηση.

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