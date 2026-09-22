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Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι Τούρκοι επενδυτές που αποσύρουν κεφάλαια από τις αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων εν μέσω της κρίσης εξαγορών πιθανότατα μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεών τους σε καταθέσεις σε τουρκικές λίρες.

Οι αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων κατέγραψαν εκροές 1,8 δισ. δολαρίων την εβδομάδα έως τις 11 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση των κεφαλαίων αυτών στα 4 δισ. δολάρια κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του μήνα, σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Goldman Sachs, Κλέμενς Γκράφε και Μπασάκ Εντιζγκίλ.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις σε λίρες αυξήθηκαν κατά 12 δισ. δολάρια έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εισροές σε καταθέσεις συναλλάγματος και χρυσού στο τραπεζικό σύστημα, σε όρους προσαρμοσμένους στις μεταβολές αποτίμησης.

Από τις αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων στις καταθέσεις

Τα στοιχεία δείχνουν ότι «τα κεφάλαια που αποχωρούν από τις αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων μεταφέρονται σε καταθέσεις σε λίρες», παρά τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, εκτιμούν οι αναλυτές.

Η άνοδος της προηγούμενης εβδομάδας ανεβάζει τη συνολική μηνιαία αύξηση των καταθέσεων σε λίρες σε περίπου 20 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την τουρκική οικονομία. Η έξοδος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών είχε προκαλέσει ανησυχίες ότι οι επενδυτές θα στραφούν μαζικά στο δολάριο, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη λίρα και να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού.

Η σταθερότητα της τουρκικής λίρας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής των τουρκικών αρχών για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Η φαινομενική στροφή των επενδυτών προς τις καταθέσεις σε λίρες μπορεί, ως εκ τούτου, να περιορίσει προσωρινά τις ανησυχίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Η κρίση στα τουρκικά funds

Αρκετά επενδυτικά funds υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων κεφάλαια που διαχειρίζονται οι Tera Portföy Yönetimi και Pusula Portföy Yönetimi, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μαζικές εκροές στις αρχές του μήνα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα των επενδυτών για εξαγορά των μεριδίων τους.

Οι τουρκικές εποπτικές αρχές έχουν δεσμεύσει και οδηγήσει σε εκκαθάριση συνολικά 131 funds, ενώ έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις ή έχουν εκδώσει εντολές σύλληψης για κορυφαία στελέχη του κλάδου.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της Tera, και ο Σερντάρ Τουρχάν, πρόεδρος της Pusula.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς οι τουρκικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά κεφαλαίων και κυρίως να αποτρέψουν μια μαζική μετακίνηση αποταμιεύσεων από τη λίρα προς το δολάριο.

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