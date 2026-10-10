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Στα δημοσιεύματα της WSJ σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφοϊλ αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική».

Q: Do you know about the reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece? TRUMP: I just heard about it. It’s too bad. I mean, I don’t know. She’s an ambassador. I just heard a little bit about it. I don’t know too much, but she always very nice. https://t.co/B1BZN0D6nw — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2026

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