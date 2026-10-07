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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές αρχές δεν θεωρούν πως ο θάνατος εργαζόμενης σε ρωσικό εργαστήριο, από ύποπτο κρούσμα πανώλης, αποτελεί αποτέλεσμα χρήσης βιολογικού όπλου.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σχεδιάζει να τηλεφωνήσει αργότερα μέσα στην ημέρα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έκλεισε την Τετάρτη τα 74 του χρόνια. Η συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία θα επικεντρωθεί και στο περιστατικό με την πανώλη.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι σχεδόν 200 άνθρωποι τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση στην περιοχή Ιρκούτσκ της Ρωσίας, στην ανατολική Σιβηρία, λόγω πιθανής έκθεσής τους στην πανώλη. Είχε προηγηθεί η ασθένεια και ο θάνατος εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο κατά της πανώλης στο Ιρκούτσκ.

Δημοσιογράφος στην εκδήλωση της Τετάρτης στο Οβάλ Γραφείο ρώτησε τον Τραμπ: «Είναι η πανώλη στη Ρωσία βιολογικό όπλο;».

«Λοιπόν, δεν το πιστεύουμε», απάντησε ο Τραμπ. «Θα το μάθουμε αρκετά σύντομα. Αλλά δεν το πιστεύουμε», συνέχισε. «Και αν τους ακούσετε, λένε ότι βρίσκεται υπό έλεγχο. Ξέρετε, άνθρωποι έχουν πει το ίδιο και στο παρελθόν για άλλα πράγματα».

Όταν ρωτήθηκε εάν έχει την «ίδια αίσθηση» από τη Ρωσία με εκείνη που είχε από την Κίνα κατά την έναρξη της πανδημίας Covid-19, ο Τραμπ απάντησε: «Η Κίνα δεν έλεγε πολλά και ούτε η Ρωσία λέει πολλά». «Αλλά λένε ότι το έχουν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχω προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του».

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