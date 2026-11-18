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Νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (19/11) στην Κίνα, στο περιθώριο της τριμερούς συνόδου κορυφής των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN.

Θα πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση των δύο προέδρων μετά τον Αύγουστο του 2025, όταν είχαν πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Αλάσκα, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Αμερικανός πρόεδρος από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Τραμπ και Πούτιν είχαν πάντως την ευκαιρία για μια πρώτη, σύντομη επαφή το βράδυ της Τετάρτης (18/11), κατά τη διάρκεια της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), που πραγματοποιείται στη Σενζέν της Κίνας.

Λίγο πριν από την καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση των ηγετών, ο Ρώσος πρόεδρος πλησίασε τον Αμερικανό ομόλογό του και αντάλλαξαν χειραψία, σε μια στιγμή που καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Η προγραμματισμένη συνάντηση της Πέμπτης προσφέρει στους δύο ηγέτες τη δυνατότητα να επανέλθουν σε απευθείας συνομιλίες, με το ουκρανικό ζήτημα να βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος.

Οι διμερείς επαφές θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την τριμερή σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ, η οποία συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής των ηγετών των τριών μεγάλων δυνάμεων.