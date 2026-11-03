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Στα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα, όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μέλη της ίδιας οικογένειας, επικεντρώνονται οι έρευνες των αμερικανικών αρχών, μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ερευνητές της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τη σχεδόν κάθετη πτώση του αεροσκάφους.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η άντληση των υδάτων από τον κρατήρα που σχηματίστηκε στο σημείο της πρόσκρουσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάσυρση των βαρύτερων τμημάτων του αεροσκάφους, όπως οι κινητήρες και το σύστημα προσγείωσης. Παράλληλα, οι ερευνητές αναζητούν τους καταγραφείς πτήσης, που θα μπορούσαν να προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το προκαταρκτικό πόρισμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός ενός μήνα, χωρίς ωστόσο να θεωρείται βέβαιο ότι θα αποσαφηνίσει τα αίτια της τραγωδίας. Η ολοκλήρωση της έρευνας ενδέχεται να απαιτήσει ένα έως δύο χρόνια, καθώς προβλέπονται εκτεταμένες τεχνικές και εγκληματολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηχογραφημένη επικοινωνία του πιλότου και της 20χρονης συγκυβερνήτη με τον πύργο ελέγχου, η οποία έχει οδηγήσει ειδικούς της αεροπορίας στη διατύπωση μιας πρώτης θεωρίας για το δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το Learjet να βρέθηκε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση πτήσης, γνωστή ως «coffin corner», κατά την προσπάθεια του πληρώματος να αυξήσει το ύψος του αεροσκάφους για να αποφύγει δύο καταιγιδοφόρα συστήματα.

Footage from witnesses shows the aftermath of a plane crash in Florida, where a Learjet believed to have been carrying nine passengers made a rapid dive of about 350 feet per second and crashed into the road, the FAA said. https://t.co/7F3ZGkDwpi https://t.co/jrCUqcLyqF — ABC News (@ABC) November 2, 2026

Πρόκειται για συνθήκη κατά την οποία, σε μεγάλο ύψος, τα περιθώρια μεταξύ της ταχύτητας απώλειας στήριξης και της ταχύτητας εμφάνισης επικίνδυνων αεροδυναμικών φαινομένων περιορίζονται σημαντικά, δυσχεραίνοντας τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η συγκεκριμένη εκδοχή παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε επίσημο συμπέρασμα για τα αίτια της συντριβής.

Σε μεγάλα υψόμετρα, όμως, η διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη ασφαλή ταχύτητα ενός αεροσκάφους και τη μέγιστη επιτρεπόμενη μπορεί να περιοριστεί επικίνδυνα, αφήνοντας στους πιλότους ελάχιστα περιθώρια λάθους. Αν το αεροσκάφος πετάξει πολύ αργά, τα φτερά του μπορεί να χάσουν την άντωση και να προκληθεί απώλεια στήριξης (stall). Αντίθετα, αν πετάξει πολύ γρήγορα, μπορεί να υπερβεί τα ασφαλή όρια λειτουργίας του, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να δυσκολευτεί να διατηρήσει τον έλεγχο.

Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη

Όπως αποκαλύπτει η New York Post η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλια είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφό της, ο οποίος είναι επίσης πιλότος, ενημερώνοντάς τον ότι αντιμετώπιζε αναταράξεις, λίγα μόλις λεπτά πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, νομίζω, στις 12:40 το μεσημέρι και το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12:50», δήλωσε ο 44χρονος πατριός της Γκαντέλια. «Του έγραψε απλώς: “Έχω αναταράξεις, έχω πάγο”» συμπλήρωσε.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η 20χρονη Γκαντέλια είχε ήδη συμπληρώσει περίπου 1.300 ώρες πτήσης ενώ συχνά πετούσε μαζί με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, το αεροσκάφος είχε ζητήσει άδεια να ανέβει σε ύψος περίπου 37.000 ποδιών, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όταν το πλήρωμα ανέφερε προβλήματα λόγω παγοποίησης και αναταράξεων. Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος με κατεύθυνση προς το έδαφος. Το τζετ, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας, προς τις Μπαχάμες, κατέβαινε με ταχύτητα περίπου 32.000 ποδιών ανά λεπτό μέχρι να συντριβεί, με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας να δηλώνει πως «έχουμε ορισμένες ενδείξεις ότι το αεροσκάφος διαλυόταν πριν από την πρόσκρουση»