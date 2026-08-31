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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει εκστρατεία υπέρ των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων αυτό το φθινόπωρο με την ίδια ένταση που είχε επιδείξει ως υποψήφιος πρόεδρος το 2024, προαναγγέλλοντας ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα μετακινήσεων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Night in America with Trey Gowdy» του Fox News, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι τα κόμματα που βρίσκονται στην εξουσία συνήθως χάνουν έδαφος στις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο εκτίμησε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα έχουν καλή επίδοση.

Το κόμμα διαθέτει σήμερα την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

«Θα βγω έξω και θα κάνω εκστρατεία όπως έκανα για τον εαυτό μου», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την περασμένη εβδομάδα και μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο πόλεμος με το Ιράν ανέτρεψε τα προηγούμενα σχέδια

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν αφήσει και στο παρελθόν να εννοηθεί ότι ο Τραμπ σχεδίαζε σημαντικό αριθμό ταξιδιών στο εσωτερικό της χώρας, ωστόσο οι μετακινήσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν πάντοτε.

Μια προγραμματισμένη εκστρατεία περιοδειών στις ΗΠΑ την άνοιξη παραμερίστηκε εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η σύγκρουση έχει συμβάλει στα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, απέρριψε τις ανησυχίες για τις υψηλές τιμές, ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει πολιτικές πιέσεις στους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του και έχει προσφέρει στους Δημοκρατικούς ένα βασικό σύνθημα για την προεκλογική τους εκστρατεία: την «προσιτότητα» του κόστους ζωής.

«Έχω σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό», υποστήριξε ο Τραμπ.

«Δεν χρειάζομαι μια υπογραφή» από το Ιράν

Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά παρουσιάζει τον εαυτό του ως διαπραγματευτή ικανό να κλείνει συμφωνίες, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί απαραίτητη μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί πλέον έξι μήνες.

«Δεν χρειάζομαι μια υπογραφή σε ένα κομμάτι χαρτί», δήλωσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρχίσει να εντείνει τις μετακινήσεις του ενόψει των εκλογών.

Μετέβη στη Νότια Καρολίνα για να πραγματοποιήσει εκστρατεία υπέρ της γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ στην εσωκομματική αναμέτρηση των Ρεπουμπλικανών, ενώ ταξίδεψε επίσης στο Τέξας για εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων.

Οι κινήσεις αυτές προϊδεάζουν για αυξημένη προσωπική εμπλοκή του Τραμπ στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές εξελίσσονται σε κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για την προεδρία του.

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