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Κλιμακώνει την πίεση κατά του προέδρου της Ουκρανίας ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σε ανάρτησή του αποκαλεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα χωρίς εκλογές».

Αφού τον αποκαλέσει «μέτριας επιτυχίας κωμικό», λέει ότι έπεισε τις ΗΠΑ να ξοδέψουν 350 δισ. δολάρια για τον πόλεμο με τη Ρωσία, που «χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να φέρει σε πέρα». Η Ουκρανία, λέει ακόμη ο Τραμπ, έπεισε την Ευρώπη να της διαθέσει άλλα 150 δισ. δολάρια, τα οποία (πάντα κατά τον Τραμπ) «είναι εγγυημένα, ενώ οι ΗΠΑ δεν θα πάρουν πίσω τίποτα».

«Ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι τα μισά από τα χρήματα που του στείλαμε αγνοούνται», συνεχίζει ο Τραμπ και, αφού πει ότι ο Ζελένσκι είναι δικτάτορας χωρίς εκλογές, «θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα γιατί στο τέλος δεν θα του έχει μείνει χώρα».

Όσο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι «οι ΗΠΑ διαπραγματευόμαστε με επιτυχία το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που όλοι παραδέχονται ότι μόνο ο Τραμπ και η κυβέρνηση Τραμπ μπορούν να κάνουν».

Γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος:

«Σκεφτείτε το: ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια για να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδηθεί, που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, αλλά έναν πόλεμο που ο ίδιος, χωρίς τις ΗΠΑ και τον ΤΡΑΜΠ, δεν θα μπορέσει ποτέ να διευθετήσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 200 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη, και τα χρήματα της Ευρώπης είναι εγγυημένα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πάρουν τίποτα πίσω. Γιατί ο «Κοιμισμένος Τζο» Μπάιντεν δεν απαίτησε εξισορρόπηση, δεδομένου ότι αυτός ο πόλεμος είναι πολύ πιο σημαντικός για την Ευρώπη απ’ ό,τι για εμάς — εμείς έχουμε έναν μεγάλο, όμορφο ωκεανό να μας χωρίζει.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι τα μισά από τα χρήματα που του στείλαμε «ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ». Αρνείται να διεξάγει εκλογές, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά στις ουκρανικές δημοσκοπήσεις, και το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν καλός ήταν να «παίζει τον Μπάιντεν στα δάχτυλα».

Ως δικτάτορας χωρίς εκλογές, ο Ζελένσκι καλό θα κάνει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει καμία χώρα.

Εν τω μεταξύ, εμείς διαπραγματευόμαστε με επιτυχία το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που όλοι παραδέχονται ότι μόνο ο ΤΡΑΜΠ και η κυβέρνηση Τραμπ μπορούν να κάνουν. Ο Μπάιντεν δεν προσπάθησε ποτέ, η Ευρώπη δεν κατάφερε να φέρει την ειρήνη, και ο Ζελένσκι πιθανώς θέλει να συνεχίσει να απολαμβάνει τα προνόμια.

Αγαπώ την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι έχει κάνει απαίσια δουλειά, η χώρα του είναι διαλυμένη και ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ άνθρωποι έχουν πεθάνει άσκοπα — και πάει λέγοντας».

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

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