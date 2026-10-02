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Την επίτευξη συμφωνίας στην Ευρώπη για την αποδέσμευση μεγάλης ποσότητας από τα αποθέματα ντίζελ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την Παρασκευή γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, ως απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ για συμβολή στην αποκλιμάκωση των εκτινασσόμενων τιμών των καυσίμων, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση των λεπτομερειών της συζήτησης.

Η πρόταση, η οποία συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνήσεων της ΕΕ, προβλέπει την αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), ανέφεραν οι πηγές.

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