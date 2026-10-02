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Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την Παρασκευή γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, ως απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ για συμβολή στην αποκλιμάκωση των εκτινασσόμενων τιμών των καυσίμων, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση των λεπτομερειών της συζήτησης.

Η πρόταση, η οποία συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνήσεων της ΕΕ, προβλέπει την αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), ανέφεραν οι πηγές.

Οι συζητήσεις υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των εγχώριων τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Κατά την εξέταση της απάντησής της, η ΕΕ πρέπει να εξισορροπήσει την ανάγκη αποκλιμάκωσης του αυξανόμενου κόστους των καυσίμων με τη διατήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, ώστε να προστατευθεί από την αβεβαιότητα σχετικά με τον εφοδιασμό από τους παραγωγούς του Κόλπου, λόγω των διαταραχών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Το Reuters μετέδωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να προχωρήσουν σε αποδέσμευση των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ, διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, σύμφωνα με τρία άτομα που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις.

Οι ΗΠΑ είχαν απαιτήσει από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας, να αποδεσμεύσουν 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters μία από τις πηγές.

Η παγκόσμια προσφορά ντίζελ έχει πληγεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και από τη ρωσική απαγόρευση εξαγωγών, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η Ουκρανία σε πολλά ρωσικά διυλιστήρια. Παράλληλα, κινεζικά διυλιστήρια έχουν αναστείλει τις εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο, προκειμένου να ενισχύσουν τα εγχώρια αποθέματα, σύμφωνα με πηγές.

Η προτεινόμενη αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών αντιστοιχεί περίπου στο 17% των συνολικών έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ και gasoil της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που ήταν διαθέσιμα έως τον Μάιο του 2025.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 3% της ετήσιας κατανάλωσης του συγκεκριμένου καυσίμου στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η Ευρώπη βασιζόταν στο παρελθόν κυρίως στις εισαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την εξάρτησή της από εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής, οι χώρες της ΕΕ συζήτησαν το ενδεχόμενο να θέσουν ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα επιβάλουν μονομερώς απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, δήλωσε μία από τις πηγές.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 ενδέχεται να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Παρασκευής για να συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους, ανέφερε η πηγή. Η Γαλλία ασκεί επί του παρόντος την προεδρία της G7.

Τα 32 μέλη του IEA συμφώνησαν τον Μάρτιο σε συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ως απάντηση στον πόλεμο με το Ιράν, τη μεγαλύτερη τέτοια αποδέσμευση στην ιστορία.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι τα μέλη έχουν αποδεσμεύσει περίπου τα δύο τρίτα αυτών των ποσοτήτων.

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