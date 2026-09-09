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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν αυξηθεί εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

«Αμέσως μετά τις εκλογές, οι τιμές του πετρελαίου θα αρχίσουν να υποχωρούν απότομα», δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας, όπου θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των midterms.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να εξηγήσει στους πολίτες γιατί οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent, ξεπέρασε την Τετάρτη τα 101 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε τα 96 δολάρια στα υψηλά της συνεδρίασης.

«Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το εξηγήσεις στην Αμερική», απάντησε ο Τραμπ. «Το μόνο που πρέπει να πεις είναι: “Θα αφήσετε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο;” Και η απάντηση είναι όχι».

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος διανύει πλέον τον έβδομο μήνα χωρίς να διαφαίνεται σαφής λύση, θα τελειώσει «αμέσως μετά τις εκλογές».

«Δεν μπορούν να αντέξουν άλλο», είπε, όταν ρωτήθηκε πώς αιτιολογεί αυτή την πρόβλεψη. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ έχουν επικρατήσει στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει να επωφεληθεί από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα ήταν δυσμενές για τον ίδιο.

«Είναι απελπισμένοι να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις εκλογές, ώστε να έχουμε μια ωραία, αδύναμη ομάδα ανθρώπων εκεί, που θα τους αφήσει ήσυχους και θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν το πυρηνικό τους όπλο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι τιμές και ο πόλεμος πιέζουν τον Τραμπ

Οι δηλώσεις αποτελούν μια σπάνια παραδοχή από τον Τραμπ ότι ούτε ο πόλεμος ούτε οι υψηλότερες τιμές που έχει προκαλέσει είναι πιθανό να τερματιστούν στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα, αναδεικνύουν την πολιτική πίεση που εξακολουθεί να ασκεί η παρατεταμένη σύγκρουση στον Τραμπ και στους Ρεπουμπλικανούς, σε μια προεκλογική περίοδο όπου οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής βρίσκονται στο επίκεντρο.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Τραμπ έχει υποστηρίξει δεκάδες φορές ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται κοντά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει συμφωνία. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από την προοπτική μιας διπλωματικής νίκης, προκρίνοντας την αποδυνάμωση του Ιράν μέσω της καταστροφής των στρατιωτικών δυνατοτήτων του και της άσκησης ισχυρής πίεσης στην οικονομία του.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι δυνάμεις του έχουν καταστρέψει 10 ιρανικά δεξαμενόπλοια μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο.

«Θα έλεγα ότι οι επιθέσεις προκαλούνται από εμάς», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα δείτε πολύ περισσότερα».

Πρόβλεψη για βενζίνη κάτω από τα 2 δολάρια

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης την Τετάρτη ότι οι τιμές της βενζίνης, οι οποίες έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, θα υποχωρήσουν κάτω από τα 2 δολάρια ανά γαλόνι, αλλά όχι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αποκλιμάκωση απέχει τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες.

«Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερο από τις ενδιάμεσες εκλογές», είπε.

Η τοποθέτηση αυτή μετριάζει ελαφρώς προηγούμενη διαβεβαίωσή του ότι οι τιμές του πετρελαίου «θα καταρρεύσουν» όταν οι ΗΠΑ κερδίσουν τον πόλεμο, κάτι που, όπως είχε γράψει, «θα συμβεί γρήγορα».

Ωστόσο, ο αναλυτής καυσίμων Πάτρικ Ντε Χάαν της GasBuddy εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα πρόβλεψη του Τραμπ ότι οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης θα υποχωρήσουν μετά τις εκλογές.

«Δεν βλέπω καμία απολύτως εγγύηση ότι αυτό θα συμβεί», ανέφερε ο Ντε Χάαν.

Trump: “oil and gas prices won’t fall until ‘right after’ midterm election”… and even then I don’t see any guarantees at all of that happening — Patrick De Haan (@GasBuddyGuy) September 9, 2026

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