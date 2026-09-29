Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Tο ενδεχόμενο επιβολής νέων ομοσπονδιακών ρυθμίσεων για την τεχνητή νοημοσύνη απέρριψε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, την ώρα που εντείνονται διεθνώς οι ανησυχίες για τους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Μιλώντας την Τρίτη μετά από γεύμα με πάνω από 20 CEOs της Silicon Valley, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι υφιστάμενοι νόμοι επαρκούν για την προστασία των Αμερικανών από τους πιθανούς κινδύνους της AI.

«Υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να υπάρξει σημαντική αυτορρύθμιση και ότι αυτομάτως διαθέτουμε ρυθμίσεις μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, του FBI και όλων των σχετικών φορέων. Όμως η αυτορρύθμιση είναι πολύ σημαντική», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη σύντομη εμφάνισή του με τους καλεσμένους του.

Αντί για νέα νομοθετικά μέτρα, ο Πρόεδρος και οι συμμετέχοντες υπέγραψαν συμφωνία που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, προβλέπει ένα σύνολο «εθελοντικών δεσμεύσεων» από τη βιομηχανία για την εφαρμογή «ισχυρών εσωτερικών ελέγχων και επιπέδων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης». Ο Τζόνσον ανέφερε ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί αργότερα.

Μετά τη συνάντηση, στον χώρο έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ ανέφερε επίσης την ιδέα δημιουργίας μιας «επιτροπής» περίπου 10 ατόμων, η οποία θα βοηθά στην «παρακολούθηση ολόκληρου του εγχειρήματος».

Στο γεύμα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής της Palantir Technologies Άλεξ Καρπ και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν. Στη συνάντηση αναμενόταν επίσης να συμμετάσχουν ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα, ο Έλον Μασκ της SpaceXAI και η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices Λίζα Σου, σύμφωνα με τη λίστα που είχε δημοσιοποιήσει ο Λευκός Οίκος.

Η συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενταθεί μετά από πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις και περιστατικά όπου μοντέλα AI φέρεται να παρουσίασαν απρόβλεπτη συμπεριφορά, προκαλώντας εκκλήσεις από στελέχη της βιομηχανίας και κυβερνήσεις για τη δημιουργία νέων προτύπων ασφαλείας.

Παρά ταύτα, οι δηλώσεις του Τραμπ έδειξαν ότι η κυβέρνησή του παραμένει αντίθετη σε αυστηρότερους κυβερνητικούς περιορισμούς για την τεχνολογία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι στόχος του είναι να διατηρήσει το προβάδισμα των ΗΠΑ στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα και θα διατηρήσουμε αυτό το προβάδισμα, και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό», δήλωσε.

Η συζήτηση για την AI δημιουργεί πολιτική πρόκληση για τον Τραμπ, ο οποίος έχει παρουσιάσει την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας ως κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας και τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Ωστόσο, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυξάνονται οι ανησυχίες των Αμερικανών για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η απώλεια θέσεων εργασίας, η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και οι κίνδυνοι μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα αλλάξει την ονομασία της τεχνητής νοημοσύνης σε «υπερνοημοσύνη» (super intelligence), υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης γύρω από την τεχνολογία αφορά την ονομασία της και όχι τους πραγματικούς κινδύνους της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος αναγνώρισε πάντως τις αυξανόμενες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων. Όπως είπε, οι εταιρείες θα συνεργαστούν περισσότερο με τις κοινότητες ώστε να περιοριστούν οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των νέων υποδομών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Αμοντέι, η οποία αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτική επαφή των δύο ανδρών μετά από μήνες έντασης σχετικά με ζητήματα ασφάλειας των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic.

Ο Αμοντέι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους υπαρξιακούς κινδύνους της AI και έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για την ασφάλεια της τεχνολογίας. Σε άρθρο του στις 12 Σεπτεμβρίου, είχε ζητήσει επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων και περισσότερες ρυθμίσεις.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια ενισχύθηκαν και από την απόφαση της OpenAI να αναβάλει την κυκλοφορία μιας έκδοσης του μοντέλου Astra, προκειμένου να δημιουργήσει ισχυρότερες δικλίδες προστασίας. Η επικεφαλής συστημάτων ασφαλείας της εταιρείας Σάτσι Τζέιν ανέφερε ότι το υπό ανάπτυξη μοντέλο GPT-6.1 Astra δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις της εταιρείας σχετικά με τον έλεγχο των ενεργειών του και τον τρόπο επικοινωνίας με τους χρήστες.

Ο Μάικ Τζόνσον είχε προηγουμένως αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το Κογκρέσο να χρειαστεί να θεσπίσει κανόνες για την AI, αν και είχε προειδοποιήσει ότι η δημιουργία μιας ευρείας νομοθεσίας με επαρκή πολιτική στήριξη θα απαιτούσε χρόνο.

Στο άμεσο μέλλον, πάντως, δεν αναμένεται δράση από το Κογκρέσο, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη διακόψει τις εργασίες της ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ η Γερουσία προετοιμάζεται επίσης για τη δική της προεκλογική διακοπή.

Διαβάστε ακόμη

UBS: Τι σημαίνει η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Τι είναι και τι σημαίνει ο «σταυρός του θανάτου» που εμφανίζεται στην ισοτιμία δολαρίου-γιεν

Το πραγματικό κόστος των δανείων μπαίνει στο μικροσκόπιο της ΤτΕ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ