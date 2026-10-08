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Περισσότερες από 500 συναλλαγές σε μετοχές και άλλους επενδυτικούς τίτλους πραγματοποίησαν τον Αύγουστο οι λογαριασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τη συνολική αξία των αγοραπωλησιών να κυμαίνεται μεταξύ 74,3 εκατ. και 273,3 εκατ. δολαρίων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αγορά μετοχών της Meta αξίας έως 25 εκατ. δολαρίων και μια σημαντική επένδυση σε ομόλογα της SpaceX, η οποία πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την υπογραφή προεδρικής πολιτικής για την ενίσχυση των εμπορικών διαστημικών μεταφορών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας οικονομικής δήλωσης του Αμερικανού προέδρου, o Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε συνολικά 517 αγορές και πωλήσεις επενδυτικών τίτλων στη Wall Street, τον Αύγουστο.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι αγορές ανήλθαν σε τουλάχιστον 44,2 εκατ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 30,1 εκατ. δολάρια.

Τα ακριβή ποσά δεν μπορούν να προσδιοριστούν, καθώς η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι οι συναλλαγές δηλώνονται σε συγκεκριμένα εύρη αξιών και όχι με βάση το ακριβές ύψος τους.

Παρότι η δραστηριότητα του χαρτοφυλακίου παρέμεινε ιδιαίτερα έντονη, ήταν περιορισμένη σε σύγκριση με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όταν είχαν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 συναλλαγές κάθε μήνα.

Η επένδυση έως 25 εκατ. δολαρίων στη Meta και η αντίδραση της μετοχής

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή που περιλαμβάνεται στη δήλωση του Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου, όταν οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Τραμπ απέκτησαν μετοχές της Meta Platforms, συνολικής αξίας μεταξύ 5 εκατ. και 25 εκατ. δολαρίων.

Η αποκάλυψη της επένδυσης προκάλεσε άμεση αντίδραση στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη μετοχή της Meta να ενισχύεται αρχικά κατά περισσότερο από 1%, προτού περιορίσει τα κέρδη της.

Η αγορά μετοχών της Meta εντάχθηκε σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Αμερικανού προέδρου, η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα.

Ειδικότερα, στις 21 Αυγούστου δηλώθηκαν επιπλέον αγορές μετοχών αξίας μεταξύ 1 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων για καθεμία από τις AT&T, ConocoPhillips, Abbott Laboratories, Netflix και Chevron.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν τη διασπορά των επενδύσεων σε διαφορετικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας, από τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία μέχρι την ενέργεια, τη φαρμακοβιομηχανία και την ψυχαγωγία.

Την ίδια ημέρα, ωστόσο, καταγράφηκαν και σημαντικές ρευστοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε πωλήσεις μετοχών αξίας μεταξύ 1 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων από καθεμία από τις Advanced Micro Devices και Church & Dwight.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις συμμετοχών αξίας 500.001 έως 1 εκατ. δολαρίων σε εταιρείες όπως οι Boeing, Home Depot, T-Mobile, Datadog, Dell Technologies, Palo Alto Networks και Nvidia.

SpaceX: Η επένδυση λίγο πριν από την προεδρική απόφαση για το Διάστημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα τοποθέτηση του Τραμπ στη SpaceX, την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και δορυφορικών υπηρεσιών του Έλον Μασκ. Επένδυση που πυροδότησε άμεσα επικριτικά σχόλια.

Στις 18 Αυγούστου, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Αμερικανού προέδρου αγόρασαν μη εξασφαλισμένα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της SpaceX, αξίας μεταξύ 1 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι προσφέρουν επιτόκιο 5,35% και έχουν ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο του 2031.

Η χρονική στιγμή της επένδυσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 20 Αυγούστου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νέα εθνική πολιτική για τις διαστημικές μεταφορές.

Η προεδρική πρωτοβουλία προβλέπει την ενίσχυση της αμερικανικής εμπορικής διαστημικής δραστηριότητας, με στόχο οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν περισσότερες από 1.000 εκτοξεύσεις και επανεισόδους διαστημικών οχημάτων ετησίως έως το 2030.

Παράλληλα, δίνει κατευθύνσεις στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε κρατικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης, να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να ενισχύσουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη διαστημικών υποδομών.

Η SpaceX συγκαταλέγεται ήδη στους σημαντικότερους αναδόχους του Πενταγώνου, ενώ αποτελεί βασικό πάροχο υπηρεσιών εκτόξευσης για τη NASA.

Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να επωφεληθεί από κυβερνητικές πολιτικές που στοχεύουν στη διεύρυνση της αμερικανικής αγοράς εμπορικών διαστημικών εκτοξεύσεων.

Πάντως, η επένδυση του Αυγούστου δεν ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Τραμπ στη SpaceX.

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις, είχε αποκτήσει μετοχές της εταιρείας αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων τόσο τον Ιούνιο, τον μήνα της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, όσο και τον Ιούλιο.

Τον Ιούλιο είχε επίσης δηλώσει πώληση μετοχών αξίας μεταξύ 1.001 και 15.000 δολαρίων.

Ωστόσο, η νέα αγορά ομολόγων αποτελεί σαφώς μεγαλύτερη τοποθέτηση σε σχέση με τις προηγούμενες κινήσεις του.

Οι αγορές σε Microsoft, McDonald’s και Comcast

Η οικονομική δήλωση αποκαλύπτει ότι η επενδυτική δραστηριότητα του Αμερικανού προέδρου εκτείνεται σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Στις 10 Αυγούστου, οι λογαριασμοί του Τραμπ πραγματοποίησαν αγορές μετοχών αξίας μεταξύ 1 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων σε καθεμία από τις Microsoft, McDonald’s και Comcast.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις προστίθενται στις τοποθετήσεις σε τεχνολογικούς, ενεργειακούς και βιομηχανικούς ομίλους, επιβεβαιώνοντας την ευρεία διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Ειδικά στον ενεργειακό κλάδο, οι αγορές μετοχών των Chevron και ConocoPhillips αποκτούν πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Η επένδυση στην Tyson Foods και η απόφαση για τις εισαγωγές βοδινού

Μία ακόμη συναλλαγή που προσελκύει το ενδιαφέρον δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά αφορά την Tyson Foods, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους επεξεργασίας κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 26 Αυγούστου, το χαρτοφυλάκιο του Τραμπ απέκτησε μετοχές της εταιρείας αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων.

Την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διακήρυξη για την προσωρινή αύξηση των εισαγωγών άπαχων τεμαχίων βοδινού με χαμηλούς δασμούς κατά 300.000 μετρικούς τόνους.

Το μέτρο είχε στόχο να περιορίσει τις αυξημένες τιμές του βοδινού κρέατος στην αμερικανική αγορά και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου, με διάρκεια έως 90 ημέρες.

Ο Τραμπ είχε ήδη προαναγγείλει την πρόθεσή του να παρέμβει στις τιμές του βοδινού πριν από τη συγκεκριμένη χρηματιστηριακή συναλλαγή.

Ωστόσο, η οικονομική δήλωση δεν αποσαφηνίζει εάν η αγορά μετοχών της Tyson Foods πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά την υπογραφή της προεδρικής απόφασης.

Επομένως, η χρονική σύμπτωση των δύο γεγονότων δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει ότι υπήρξε σύνδεση μεταξύ της επένδυσης και της κυβερνητικής παρέμβασης.

Οι επενδύσεις σε δημοτικά ομόλογα και το χαρτοφυλάκιο των 858 εκατ. δολαρίων

Πέρα από τις μετοχές μεγάλων επιχειρήσεων και τους τίτλους της SpaceX, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Τραμπ συνέχισαν να τοποθετούνται σε δημοτικά και άλλα ομόλογα τοπικών δημόσιων φορέων.

Η δήλωση του Αυγούστου περιλαμβάνει δεκάδες συναλλαγές σε τίτλους που συνδέονται με πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, στεγαστικούς οργανισμούς και άλλους δημόσιους φορείς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων εμφανίζεται επανειλημμένα στις οικονομικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και αποτελεί σημαντικό τμήμα της επενδυτικής του στρατηγικής.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική δήλωση του 2025, ο Τραμπ είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 21.000 συναλλαγές επενδυτικών τίτλων μέσω οκτώ διαφορετικών λογαριασμών.

Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που διατηρούνταν στους συγκεκριμένους λογαριασμούς ανερχόταν σε τουλάχιστον 858 εκατ. δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά συναλλαγών σε σχέση με την πρώτη προεδρική του θητεία είναι εντυπωσιακή. Το 2017, κατά το πρώτο έτος της προηγούμενης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε δηλώσει μόλις 86 χρηματιστηριακές συναλλαγές, έναντι των δεκάδων χιλιάδων κινήσεων που καταγράφονται πλέον στις οικονομικές του δηλώσεις.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος για τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

Η έντονη επενδυτική δραστηριότητα του Αμερικανού προέδρου, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται από κυβερνητικές αποφάσεις, επαναφέρει τη συζήτηση για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Οι επενδύσεις στη SpaceX και την Tyson Foods αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα χρονικής σύμπτωσης χρηματιστηριακών κινήσεων με προεδρικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αντίστοιχες αγορές.

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, απορρίπτει την εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει προσωπικά στη διαχείριση των επενδύσεών του.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το χαρτοφυλάκιο τελεί υπό ανεξάρτητη διαχείριση, μέσω λογαριασμών διακριτικής ευχέρειας και επενδυτικών μοντέλων που βασίζονται σε υπολογιστικά συστήματα.

Όπως υποστήριξε, ούτε ο ίδιος ο Τραμπ ούτε μέλη της οικογένειάς του έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή διαφοροποιείται από εκείνη που έχουν ακολουθήσει αρκετοί προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ, οι οποίοι συνήθως προχωρούσαν σε πωλήσεις μεμονωμένων μετοχών ή επέλεγαν τη μεταφορά των περιουσιακών τους στοιχείων σε τυφλά καταπιστεύματα (blind trusts) ή διαφοροποιημένα επενδυτικά κεφάλαια, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου, η συχνότητα και το ύψος των συναλλαγών εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα, κυρίως όταν αφορούν εταιρείες με σημαντικές συμβάσεις με το αμερικανικό Δημόσιο ή επιχειρήσεις των οποίων οι προοπτικές επηρεάζονται άμεσα από κυβερνητικές πολιτικές.

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