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Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Σι Τζινπίνγκ για μια ιστορική τριήμερη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον Λευκό Οίκο και στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις των δύο ηγετών, ο Τραμπ καλωσόρισε τον Κινέζο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση που έχουν αναπτύξει οι δυο τους.

Απευθυνόμενος στις δύο αντιπροσωπείες, ο Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω στον όμορφο Λευκό Οίκο. Είναι μεγάλη τιμή. Τον Μάιο είχαμε το μεγάλο προνόμιο να σας επισκεφθούμε στο Πεκίνο, όπου υποδεχθήκατε την αντιπροσωπεία μας με εντυπωσιακή και εξαιρετική φιλοξενία. Τώρα, η Μελάνια και εγώ έχουμε την τιμή να σας φιλοξενούμε στην Ουάσιγκτον.

»Από την πρώτη εκλογή μου το 2016, ο πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε οικοδομήσει μια φιλία, μια πραγματικά σπουδαία φιλία, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στα ζωτικά συμφέροντα των λαών μας».

Στο επίκεντρο το εμπόριο

Ο Τραμπ πέρασε κατόπιν στο ζήτημα του εμπορίου, κάνοντας λόγο για σημαντική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

«Ο πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες μας», δήλωσε.

«Οι ομάδες μας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, μεταξύ άλλων με τη διεύρυνση της πρόσβασης των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων στην κινεζική αγορά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα σε αυτούς τους τομείς μπορούν να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για πολλές δεκαετίες στο μέλλον», δήλωσε.

«Ο πρόεδρος Σι και εγώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον και για τις δύο χώρες μας».

Σι: «Πρέπει να ενισχύσουμε την επικοινωνία»

Παίρνοντας τον λόγο, ο Σι δήλωσε χαρούμενος που επισκέπτεται τις «όμορφες» Ηνωμένες Πολιτείες και απηύθυνε χαιρετισμό στον αμερικανικό λαό.

«Εκ μέρους των περισσότερων από 1,4 δισεκατομμυρίων Κινέζων, θα ήθελα να ξεκινήσω απευθύνοντας ειλικρινείς χαιρετισμούς στον αμερικανικό λαό και θερμά συγχαρητήρια για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ», δήλωσε, σύμφωνα με τη μετάφραση του Λευκού Οίκου.

«Επισκέπτομαι τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πρόσκληση του προέδρου Τραμπ, για να συνεχίσουμε τη φιλία μας, να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να προωθήσουμε την ευημερία των λαών μας», δήλωσε.

Ο Σι τόνισε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «φέρουν μια ιστορική ευθύνη για την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου της ανθρωπότητας».

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας για να οδηγήσουμε το μεγάλο πλοίο των σχέσεων Κίνας–ΗΠΑ σε μια σταθερή πορεία προς το μέλλον», δήλωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την επικοινωνία. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαφορετικές εθνικές συνθήκες, αλλά μέσα από έναν ειλικρινή, ουσιαστικό και συνεχή διάλογο, οι δύο χώρες μας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα η μία την άλλη, να αναζητήσουν κοινό έδαφος αφήνοντας κατά μέρος τις διαφορές και να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν αναπτύξει προσωπική σχέση.

Επιχειρηματική συνεργασία και τεχνητή νοημοσύνη

Ο Σι αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Κίνα κρατά την πόρτα της ορθάνοιχτη και καλωσορίζει τις αμερικανικές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν εκεί», δήλωσε ο Σι. «Ελπίζουμε οι κινεζικές εταιρείες να αντιμετωπίζονται δίκαια εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας την ευθύνη που, όπως είπε, έχουν οι δύο χώρες για την ανάπτυξη και τη διαχείρισή της.

«Τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε τόσο τη δυνατότητα όσο και την ευθύνη να αναπτύξουμε και να διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος όλων και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή της θα βρίσκεται πάντοτε υπό ανθρώπινο έλεγχο και θα υπηρετεί την ευημερία των ανθρώπων».

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στον Λευκό Οίκο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

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