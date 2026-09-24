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Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ (US Export-Import Bank – EXIM) προσφέρει χρηματοδότηση έως και 6 δισ. δολάρια για το εμβληματικό έργο φυσικού αερίου της Αργεντινής, ενισχύοντας περαιτέρω τη στήριξη της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος επιδιώκει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Το έργο Argentina LNG, που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη υποδομή στην ιστορία της Αργεντινής, έλαβε προσφορά από τον αμερικανικό κρατικό χρηματοδοτικό οργανισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής ενεργειακής εταιρείας YPF SA, η οποία ηγείται του εγχειρήματος.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης η ιταλική Eni SpA και η εταιρεία Adnoc από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο την αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου της Αργεντινής στην περιοχή της Παταγονίας.

Το έργο των 24 δισ. δολαρίων και η μάχη για χρηματοδότηση

Οι τρεις εταιρείες επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τράπεζες όπως η JPMorgan Chase & Co. και η Santander, προκειμένου να καλύψουν μεγάλο μέρος των 24 δισ. δολαρίων που απαιτούνται για την κατασκευή των υποδομών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας φυσικού αερίου, αγωγών μεταφοράς και πλωτών μονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG).

Η εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Αργεντινή, όπου η χρηματοδότηση ενεργειακών έργων έχει ανακάμψει επί κυβέρνησης Μιλέι, αλλά μέχρι σήμερα αφορά πολύ μικρότερα ποσά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της YPF, Οράσιο Μαρίν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Bloomberg News ότι οι εταίροι του έργου αναμένεται να λάβουν την τελική επενδυτική απόφαση τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, αυτό πιθανότατα θα γίνει μόνο εφόσον εξασφαλιστούν επιστολές πρόθεσης από τράπεζες και οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, ώστε να ολοκληρωθούν οι χρηματοδοτικές συμφωνίες.

Το ενδιαφέρον για το Argentina LNG αυξάνεται, καθώς αγοραστές στην Ευρώπη και την Ασία αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας μακριά από τη Μέση Ανατολή, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Το έργο προβλέπει την παραγωγή 12 εκατ. τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως μέσω ειδικά κατασκευασμένων πλοίων.

Εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη υπεράκτια μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο, αλλάζοντας σημαντικά τον παγκόσμιο χάρτη των προμηθευτών LNG.

Η ενεργειακή στρατηγική του Μιλέι

Υπό την κυβέρνηση Μιλέι, η Αργεντινή αναπτύσσει έναν μεγάλο κόμβο εξαγωγών σχιστολιθικού αερίου στις ακτές του Ατλαντικού.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μια μικρότερη μονάδα LNG και ένα νέο λιμάνι πετρελαίου, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν λειτουργία την επόμενη χρονιά.

Το Argentina LNG εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2030, εφόσον προχωρήσει η κατασκευή του.

Η προσφορά της EXIM Bank έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να παράσχει στην κυβέρνηση Μιλέι μια γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap) ύψους 20 δισ. δολαρίων, με στόχο τον περιορισμό των πιέσεων στο αργεντίνικο πέσο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η Αργεντινή υπέγραψαν εμπορική συμφωνία τον περασμένο Φεβρουάριο.

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